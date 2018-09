'Tražit ćemo postupak protiv Ježića jer nije vratio novce...'

Vodstvo Živoga zida u utorak je poručilo da će poduzeti formalnu inicijativu prema državnom odvjetništvu radi pokretanja postupka protiv Roberta Ježića jer do danas nije u državni proračun vratio pet milijuna eura koje mu je, prema vlastitu priznanju, mađarski MOL uplatio za mito Sanaderu kako bi Mađarima prepustio upravljačka prava u Ini.

Ježić je prije šest godina obećao da će u državni proračun vratiti 5 milijuna eura i to u roku mjesec dana, no do danas se nije ništa pokrenulo, upozorio je predsjednik stranke Ivan Vilibor Sinčić na konferenciji za novinare koju je Živi zid održao ispred DORH-a kako bi upozorio na neučinkovitost i netransparentnost DORH-a i hrvatskog pravosuđa.

Kada običan građanin duguje, u roku 24 sata ga blokiraju i ovrše, no kada se radi o Ježiću - šest godina se ništa ne događa.

Saborski zastupnik Ivan Pernar ustvrdio je kako je slučaj Roberta Ježića najveći slučaj korupcije u Hrvatskoj. "Nikad nismo imali slučaj gdje je iznos mita iznosio čak 5 milijuna eura", kaže Pernar.

"Šest godina on ismijava državu i cjelokupnu javnost jer je rekao pred sudom da će u roku mjesec dana uplatiti novac namijenjen za mito Ivi Sanaderu, tadašnjem predsjedniku HDZ-a i Vlade. Do danas on to nije učinio i zanima nas što državne institucije poduzimaju po tom pitanju. Ja sam osobno postavio i zastupničko pitanje na tu temu. Bojimo se, mi u Živom zidu, da u Hrvatskoj postoje ljudi koji su iznad zakona, a da državna institucija, koja bi trebala na to reagirati - DORH, ne čini ništa", rekao je Pernar.

Pernar se upitao i kakva je Hrvatska država jer "ovo nije pravosuđe, ovo je krivosuđe i krađosuđe".

Dominik Vuletić, savjetnik Živog zida, rekao je kako građanin koji ne plati 1000 kuna za struju, bit će ovršen, a Ježić koji prizna na sudu pet milijuna eura mita, puste ga i nikom ništa.

Smatra i da je Hrvatska izgubila arbitražu Ina-MOL kao rezultat nepostojanja pravomoćne presude u predmetu Sanader.

Da smo imali pravomoćnu osuđujuću presudu protiv Sanadera koji je prodao Inu Mađarima, imali bismo veću šansu u arbitraži Ina-Mol u Ženevi. Zbog našeg neučinkovitog pravosuđa mi smo izgubili arbitražu. Ježić se pred sudom obvezao vratiti 5 milijuna eura, a pravno i to i ne mora jer presuda nije pravomoćna.

"Pozivamo DORH da u ime RH tuži Ježića zbog neizvršenja obećanja koje je dao pred sudom i vrati 5 milijuna eura u proračun, rekao je Vuletić.

Pernar tvrdi da je s tim u vezi postavio zastupničko pitanje premijeru i pitao što državne institucije poduzimaju. "Odgovor još nismo dobili. Institucije žele ovaj slučaj gurnuti pod tepih, da presuda nikad ne bude pravomoćna, odnosno da suđenje HDZ-u i Sanaderu ode u zastaru. Toga se bojimo. Ježić kaže da će vratiti kada presuda bude pravomoćna, ali tko kaže da će ikada biti pravomoćna, jer vidimo da nijedna presuda gdje se sudi ili HDZ-u ili njihovim dužnosnicima nije dogurala do pravomoćnosti", kaže Pernar.

Sinčić je ustvrdio i da je Živi zid poduzeo mnogo koraka, slao upite i dopise DORH-u.

"Na zastupnička pitanja ne odgovaraju u zakonskom roku od 30 dana, niti sadržajno kvalitetno. Iz DORH-a na desetke upita nismo dobili nijedan odgovor niti za jedan predmet. To oslikava i brzinu rada i transparentnost DORH-a. To su njihove igrice i vrijeme je da se njima stane na kraj. Ako neće DORH poduzimati ništa da se taj novac vrati u proračun, mi ćemo kao stranka pokrenuti inicijativu prema DORH-u protiv Ježića i koga već treba", poručio je Sinčić kojeg je nakon konferencije za novinare glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić pozvao na sastanak.

"Jelenić me pozvao na sastanak, a na stolu je bio debeo spis na kojemu su bili odgovori na sva moja pitanja. To me šokiralo jer ja do dana današnjeg nisam dobio odgovor ni na jedno pitanje upućeno DORH-u", izjavio je Sinčić nakon sastanka.

Poanta je, kaže, da je DORH odgovorio na njegova pitanja, ali je slanje odgovora zapelo na Ministarstvu pravosuđa koje odgovore nije proslijedilo dalje prema Saboru. "Moja je pretpostavka da je upravo ministarstvo tu usko grlo", kaže Sinčić.

Vezano za konkretan slučaj Roberta Ježića, Jelenić mu je, kaže, rekao da ne može komentirati pojedine slučajeve i da se s tim u vezi može poslati upit.

"On se branio da vodi organizaciju i ne ide u pojedine slučajeve jer se drugi državni odvjetnici bave tim predmetom, no on kao šef nije s njime detaljnije upoznat", kaže Sinčić.