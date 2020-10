'Treba pružiti podršku roditelju i djetetu s Downom, ali još nema dokaza o kojem se kafiću radi'

Prvenstveno želim pozvati na razum, jer još uvijek nema dokaza u kojem se kafiću incident dogodio. Ako imenujemo objekt, a to nije istina, onda je jednaka šteta počinjena i toj curici i tom restoranu kojeg se proziva, kaže predsjednica udruge za Down sindrom...

<p>Zadarska se policija bavi slučajem žene koja je u četvrtak uzbunila društvene mreže i cijeli grad objavom o kafiću iz kojeg su je istjerali jer im navodno ‘dijete s Down sindromom narušava reputaciju lokala’. Potvrdili su nam to u policiji.</p><p>- Pu zadarska je odmah po zaprimljenim saznanjima započela s provođenjem mjera i radnji u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja i navoda iz medija - kazala nam je policijska glasnogovornica Ivana Grbin.</p><p>Policajci istražuju koji je to kafić koji je navodno počinio kazneno djelo time što je odbio uslužiti invalidno dijete, ali utvrđuju i sve druge okolnosti koje su dovele do opće histerije u gradu i po društvenim mrežama. Kojim će kaznenim ili prekršajnim prijavama slučaj završiti, dodala je Grbin, u ovom trenutku se ne može znati.</p><p>U četvrtak navečer kontaktirali smo dotičnu gospođu, koja u kafiću nije bila sa svojim djetetom nego bolesnim djetetom prijateljice. Nije htjela nikome reći ni tko je majka djevojčice oboljele od sindroma Down ni u kojem su kafiću sjedili. Ali napisala je da će tužiti taj kafić. Pitali smo je hoće li onda stati imenom, prezimenom i slikom iza svojih tvrdnji.</p><p>- Gospođo, ja sam revoltirana s time svime i bolesna sam. Ne želim niti slikanje. Ime kafića moram sama izvidit, jer neznam tačno, a ne živim ovdje. To ide sve u krivom smjeru i prebrzo. Žao mi je, za mene je to gorko iskustvo i završena priča. Ne želim da se moje ime vuče po novinama. Već sam rekla da sam sjela, a nisam gledala ime kafića, žao mi je, s time je za mene završeno - rekla je te dodala da joj prijete i da je zovu djeca iz inozemstva i prijatelji pitajući što se događa. A onda je htjela sve demantirati i zaprijetila je tužbom.</p><p>- Ukoliko se ne stopira to ja sam demantirala i nazvala odvjetnicu bit će gadno to vam obećajem - napisala nam je.<br/> Saznali smo da su je prije same objave upozorili da ne objavljuje status ako nije spremna stvar izgurati do kraja, jer su ljudi osjetljivi na patnje bolesne djece i da će nastati gungula. </p><p>To se i dogodilo. Gradom je zavladala histerija. 'Facebook ratnici' skočili su u obranu djeteta, tražeći krivca, od toga da ubuduće zaobilaze taj kafić pa do poziva na linč konobara i vlasnika tog lokala. Objavljeno je ime jednog lokala koji se branio da ipak nije o njima riječ. Neki kafići objavili su da djevojčica kod njih može dolaziti na piće besplatno. Neki političari rekli su da će se odreći vijećničke naknade u korist djeteta. Predsjednici Udruge za Down sindrom u Zadru Suzani Periši telefon se zažario. U poslijepodnevnim satima održala je konferenciju za novinare zajedno s gradonačelnikom Zadra Brankom Dukićem. Osvrnula se i na društvene mreže.</p><p>- Gospođa koja je izvijestila na svom Facebook profilu o ovom događaju nije demantirala događaj, već navode koji govore u kojem se ugostiteljskom objektu to dogodilo, jer ona nije govorila o imenu objekta. Gospođa kojoj se ovaj incident dogodio je starije životne dobi i nije spremna izaći u javnost i podnijeti ovoliku količinu publiciteta i moramo poštovati njenu privatnost jednako kao privatnost djeteta kojem se ovo dogodilo, da uz ovo zaista ne moraju proživljavati još jedan dodatni stres - kazala je Suzana Periša. Zgrožena je događajem. </p><p>- Ne mogu suspregnuti emocije kada o tome govorimo, jer ne možemo vjerovati da vam u 21. stoljeću netko može reći da izađete, jer ste sjeli s djetetom koje ima Down sindrom. To je nezamislivo. Javilo se dosta roditelja djece s različitim poteškoćama koji su kazali kako su bili izloženi vrlo sličnim situacijama, ali i oni roditelji koji zbog svog autističnog djeteta koje je malo glasnije nisu već godinama sjeli u kafić popiti kavu. To nam daje na razmišljanje kako sutra možemo biti bolji ljudi i toj djeci i tim roditeljima pružiti podršku gdje je još uvijek nemaju. Vidjela sam da se na nekim portalima imenuju ugostiteljski objekti , ali prvenstveno želim pozvati na razum, jer još uvijek nema dokaza u kojem se kafiću incident dogodio. Ako to radimo, a to nije istina, onda je jednaka šteta počinjena i toj curici i tom restoranu kojeg se proziva - kazala je Suzana Periša.</p><p>Gradonačelnik Zadra Branko Dukić dodao je da mora dati punu podršku jer vjeruje da bi svaki građanin Zadra djeci dao punu podršku.<br/> - Potpisujem sve što je rekla Suzana što se tiče udruge i djece. Obitelji treba zaštiti, a takav čin strogo osuditi i da se to nikad više ne ponovi - rekao je Dukić.</p>