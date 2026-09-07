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KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+

Treba sanirati prirodu, ali i ovu državu zagađenu kriminalom

Piše Alen Galović,
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Treba sanirati prirodu, ali i ovu državu zagađenu kriminalom
Glavni trg u Zagrebu prepun prosvjednika zbog opasnog otpada u Lici | Foto: Marko Seper /PIXSELL
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Vlast nam sada poručuje: "Ne možemo vam reći što ćemo točno učiniti s tim smećem, ali budite bez brige". Na dan kad je Uskok objavio rezultate još dva vještačenja tla iz Gospića i Varaždina, sve to nalikuje na farsu

Sve oko zbrinjavanja gospićkog otpada već je rijetko viđena farsa. Događaje kojima ovih dana svjedočimo nije lako usporediti ni sa kakvim žanrom u književnosti ili na filmu. Moglo bi tu biti ponešto od onoga što je svojim djelima opisivao talijanski nobelovac Dario Fo. Ima tu i malo Gogoljeva "Revizora", pa kao začin bi sjeli Iljf i Petrof te njihov prevarant Ostap Bender, usput bi valjalo provući i Dušana Kovačevića, njegovu liniju koja vodi od ograničenog birokratskog mozga do katastrofe i ludila. Sve bi mogla režirati braća Cohen, oni znaju kako izgleda najbrutalniji kriminalni svijet sastavljen od pohlepnih, nesposobnih i slučajno uspješnih ljudi. Njihov je "Fargo", recimo, gotovo školski model kriminalne farse koja postaje mračna.

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Komentari 22
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Novim vještačenjem su potvrdili i otkrića 24sata: Zakapali su mulj, mikroplastika ušla u vodu

Vještačenje je potvrdilo otkriće 24sata da su Šinceki zakapali mulj, navodi se da je u tlu 30 tona otpadnog mulja koje je opterećeno metalima. U Gospiću je mikroplastika najviše pronađena u vodi uz odlagalište
Sin plakao, vojska pucala - Mladić je pokopan. Neka trune u paklu: Tisuće ga ispratile...
MONSTRUM POD ZEMLJOM

Sin plakao, vojska pucala - Mladić je pokopan. Neka trune u paklu: Tisuće ga ispratile...

Nekoliko tisuća ljudi od ranih jutarnjih sati okuplja se u Beogradu kako bi ispratilo Ratka Mladića, nekadašnjeg zapovjednika Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđenog ratnog zločinca
FOTO Degutantno. Vojska uz Mladićev lijes, na lijesu sablja. Tisuće čekaju u redu kod crkve
TRUNE U PAKLU

FOTO Degutantno. Vojska uz Mladićev lijes, na lijesu sablja. Tisuće čekaju u redu kod crkve

Rijeka ljudi, njih stotine i stotine, čeka od ranog jutra u Beogradu kako bi odala počast monstrumu i ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ispred crkve u kojoj je izložen njegov lijes, na kojem su njegova kapa i sablja, nastala je gužva, dosta njih nosi i zastave i majice s likom ovog, kako su ga opisali oni koji su ratovali protiv njega, smeća od čovjeka. Uz njegov lijes su pripadnici srpske vojske, koljača u Srbiji ispraćaju uz najviše vojne počasti. Srpski mediji pišu kako su stigli i autobusi iz drugih krajeva... Sprovod je na rasporedu od 14 sati. Neka trune u paklu.

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