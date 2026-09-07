Vlast nam sada poručuje: "Ne možemo vam reći što ćemo točno učiniti s tim smećem, ali budite bez brige". Na dan kad je Uskok objavio rezultate još dva vještačenja tla iz Gospića i Varaždina, sve to nalikuje na farsu
Treba sanirati prirodu, ali i ovu državu zagađenu kriminalom
Sve oko zbrinjavanja gospićkog otpada već je rijetko viđena farsa. Događaje kojima ovih dana svjedočimo nije lako usporediti ni sa kakvim žanrom u književnosti ili na filmu. Moglo bi tu biti ponešto od onoga što je svojim djelima opisivao talijanski nobelovac Dario Fo. Ima tu i malo Gogoljeva "Revizora", pa kao začin bi sjeli Iljf i Petrof te njihov prevarant Ostap Bender, usput bi valjalo provući i Dušana Kovačevića, njegovu liniju koja vodi od ograničenog birokratskog mozga do katastrofe i ludila. Sve bi mogla režirati braća Cohen, oni znaju kako izgleda najbrutalniji kriminalni svijet sastavljen od pohlepnih, nesposobnih i slučajno uspješnih ljudi. Njihov je "Fargo", recimo, gotovo školski model kriminalne farse koja postaje mračna.
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