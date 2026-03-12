Meningokokna bolest može imati vrlo brz i težak tijek te dovesti do ozbiljnih komplikacija poput sepse, meningitisa, pa čak i smrti, što se, nažalost, kao što smo imali prilike vidjeti, zna događati..
Trebamo besplatno cjepivo za djecu, ono nikako ne smije biti privilegija samo za određene
Hrvatski pedijatri zatražili su da se uvede besplatno cjepivo protiv meningokokne bolesti, vodenih kozica, rotavirusa i respiratornog sincicijskog virusa (RSV) želeći da se tako poveća njihova upotreba i dostupnost. Svaki roditelj male djece sa strahom je prije nekoliko tjedana mogao čitati tragičnu vijest da je od meningokokne sepse preminula beba.
Upravo meningokokna bolest može imati vrlo brz i težak tijek te dovesti do ozbiljnih komplikacija poput sepse, meningitisa, pa čak i smrti, što se, nažalost, kao što smo imali prilike vidjeti, zna događati. Upravo zbog te nepredvidivosti i ozbiljnosti posljedica, prevencija kroz cijepljenje predstavlja najučinkovitiji način zaštite djece i mladih.
Djeca su posebno osjetljiva
Jedan od ključnih razloga zašto je dobro da cjepivo bude besplatno je da sva djeca dobiju jednaki pristup zdravstvenoj zaštiti. Kad je cjepivo dostupno i besplatno činjenica je da bi više roditelja moglo zaštititi svoju djecu jer ima mnogo onih koji jedva krpaju kraj s krajem. Uvođenjem besplatnog cjepiva Vlada bi pokazala da zdravlje djece nije privilegija za određene skupine, već temeljno pravo svakog djeteta. Također, besplatna dostupnost cjepiva dokazano povećava stopu procijepljenosti, a to dodatno smanjuje mogućnost širenja bolesti u zajednici.
Djeca su posebno osjetljiva skupina kad je riječ o meningokoknim infekcijama. Bolest se može razviti vrlo brzo, ponekad u svega nekoliko sati, a simptomi u početku mogu nalikovati običnoj virozi, što otežava pravovremeno prepoznavanje. Upravo zato je prevencija kroz cijepljenje puno sigurniji i učinkovitiji pristup nego oslanjanje isključivo na liječenje nakon pojave bolesti. Osim individualne zaštite, cijepljenje ima i širi društveni učinak. Visoka procijepljenost stvara kolektivnu zaštitu, čime se štite i oni koji iz medicinskih razloga ne mogu primiti cjepivo.
