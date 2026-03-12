Trebamo besplatno cjepivo za djecu, ono nikako ne smije biti privilegija samo za određene

Hrvatski pedijatri zatražili su da se uvede besplatno cjepivo protiv meningokokne bolesti, vodenih kozica, rotavirusa i respiratornog sincicijskog virusa (RSV) želeći da se tako poveća njihova upotreba i dostupnost. Svaki roditelj male djece sa strahom je prije nekoliko tjedana mogao čitati tragičnu vijest da je od meningokokne sepse preminula beba.

Upravo meningokokna bolest može imati vrlo brz i težak tijek te dovesti do ozbiljnih komplikacija poput sepse, meningitisa, pa čak i smrti, što se, nažalost, kao što smo imali prilike vidjeti, zna događati. Upravo zbog te nepredvidivosti i ozbiljnosti posljedica, prevencija kroz cijepljenje predstavlja najučinkovitiji način zaštite djece i mladih.

Djeca su posebno osjetljiva

Jedan od ključnih razloga zašto je dobro da cjepivo bude besplatno je da sva djeca dobiju jednaki pristup zdravstvenoj zaštiti. Kad je cjepivo dostupno i besplatno činjenica je da bi više roditelja moglo zaštititi svoju djecu jer ima mnogo onih koji jedva krpaju kraj s krajem. Uvođenjem besplatnog cjepiva Vlada bi pokazala da zdravlje djece nije privilegija za određene skupine, već temeljno pravo svakog djeteta. Također, besplatna dostupnost cjepiva dokazano povećava stopu procijepljenosti, a to dodatno smanjuje mogućnost širenja bolesti u zajednici.

Djeca su posebno osjetljiva skupina kad je riječ o meningokoknim infekcijama. Bolest se može razviti vrlo brzo, ponekad u svega nekoliko sati, a simptomi u početku mogu nalikovati običnoj virozi, što otežava pravovremeno prepoznavanje. Upravo zato je prevencija kroz cijepljenje puno sigurniji i učinkovitiji pristup nego oslanjanje isključivo na liječenje nakon pojave bolesti. Osim individualne zaštite, cijepljenje ima i širi društveni učinak. Visoka procijepljenost stvara kolektivnu zaštitu, čime se štite i oni koji iz medicinskih razloga ne mogu primiti cjepivo.