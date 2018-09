Trebate majstora? Provjerite cijene, možete puno uštedjeti...

Sam sam u radionici i ne znam kad ću stići k vama po prozor. Donesete li ga bit će gotov isti dan, rekao je staklar Tomislav Turkalj, obrtnik iz Karlovca.

Odlazak po prozor u centru Karlovca ne bi naplatio, a četvorni metar stakla s poslom stoji 140 kuna. Njegov zagrebački kolega koji isto radi sam, kvadrat stakla računa 180 kuna, a ako ode po prozor u susjedstvu sve će stajati 250 kuna. Dvostruko skuplje, 500 kuna, računa drugi zagrebački staklar koji ima više radnika i po prozor mogu bilo kad. Kod njega je staklo 320 kuna.

U Rijeci bi ga računali 224 kune, a dolazak doma 100 kuna. U Puli je staklo 197 kuna, a dolazak po prozor i vraćanje 138 kuna. U Osijeku je staklo 135 kuna, a izlazak na teren 89 kuna. Svi su rekli da će prozor popraviti isti dan ako ga donesemo u radionicu. No u Puli i Osijeku gužva je za izlazak na teren i nisu znali reći kad će stići po prozor.

Zvali smo i električare koji bi u prostoriji trebali postaviti tri nove utičnice i premjestiti luster. Karlovački obrtnik rekao je da su to četiri rasvjetna mjesta, svako po 130 kuna što je ukupno 520. Uračunati su kablovi i razvodne kutije. Treba kupiti utičnice kakve želimo, a ima ih od 30 kuna. Mogu doći slijedeći dan i gotovo je u danu. Obrtnik u Puli rekao je da za točnu cijenu treba vidjeti što treba napraviti te da će stajati do 1000 kuna. U cijeni su i utičnice, a tako su nam rekli i obrtnici u Rijeci i Zagrebu. Osječki obrtnik je rekao da za točnu cijenu mora doći doma pogledati. Izlazak na teren stoji 50 kuna, a radni sat 70. No ima gužvu i može doći tek za nekoliko dana.

Karlovački soboslikar brzo je izračunao koliko bi stajalo ličenje stubišta u kući. Rekao je da obično imaju oko 100 četvornih metara pa bi to bilo 2200 kuna jer je kvadrat 22 kune. Uračunata je boja te zaštita prostora odnosno onoga što se ne smije zaprljati. No rekao je da ima gužvu i mogao bi raditi tek za dva, tri tjedna. Riječki obrtnik bojanje stubišta računa 25 kuna po kvadratu. Uračunati su manji popravci zida, a treba li potpuno skinuti staru boju i pregletati zid tada kvadrat može biti i do 50 kuna.

Na red treba čekati mjesec dana. Zagrebački obrtnik rekao je da bojanje stubišta stoji između 18 i 25 kuna po četvornom metru, a ovisi o složenosti stubišta te visini i točno će moći reći kad vidi stubište. Mogli bi početi za desetak dana. Radili bi dva, tri dana koliko su rekli i ostali. U Osijeku smo zvali više obrtnika, a jedini kojeg smo dobili rekao je da ima gužvu te da do proljeća neće raditi u Osijeku jer su na terenu, u Rovinju. Jedan od obrtnika koje smo zvali u Puli rekao je da je ličenje stubišta premali posao i da nađemo manjeg obrtnika.

Drugi je rekao da mora pogledati što točno treba obojati i koliko je posla pa će moći izračunati koliko će stajati radovi, a nije htio reći ni okvirnu cijenu po kvadratu.

