Trebate u kupovinu na blagdan Svih svetih? Ovako rade dućani

Većina trgovina i trgovačkih centara na blagdan Svih svetih radit će prema skraćenom radnom vremenu ili će pak biti potpuno zatvoreni. Donosimo vam detaljan pregled radnih vremena...

<p>U nedjelju je blagdan Svih svetih, a mi vam donosimo radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara.</p><h2>City Centre One, Zagreb</h2><p>30. i 31.10. Interspar trgovina će raditi produženo do 22 sata.<br/> <br/> 1. 11.2020. Centar ne radi</p><p>- Automat klub Wettpunkt radi od 0 do 24<br/> - Interspar trgovina radi od 8 do 14 sati<br/> - Cineplexx kino radi prema redovnom radnom vremenu.</p><h2>Spar i Interspar</h2><p>Interspar hipermarketi 30. i 31.10. rade do 22.00 sata, za blagdan Svih Svetih rade normalno osim niže navedenog hipermarketa koji je zatvoren:</p><p>Interspar hipermarket Split, Josipa Jovića 93.<br/> <br/> SPAR supermarketi za blagdan Svih Svetih rade normalno, osim niže navedenog supermarketa koji je zatvoren:<br/> <br/> SPAR supermarket Zadar, Akcije Maslenica 1</p><h2>Joker, Split</h2><p>Za blagdan Svih svetih, u nedjelju 1. studenog centar Joker neće raditi.<br/> <br/> CineStar Joker 1.11. radi prema redovnom rasporedu prikazivanja.</p><h2>Konzum</h2><p>Konzum prodavaonice diljem Hrvatske ili će raditi od 7/8-13 ili neće uopće raditi. </p><h2>Pevex</h2><p>Na blagdan Svih svetih 01.studenog svi će prodajni centri biti zatvoreni.</p><h2>Supernova Garden Mall</h2><p>Bit će zatvorene sve trgovine osim Interspara koji će raditi od 7 do 21.</p><h2>Supernova Buzin</h2><p>U Supernovoj Buzin bit će zatvorene sve trgovine osim Interspara koji će raditi od 8 do 22 sata.</p><h2>Lidl</h2><p>Iz Lidla su obavijestili kako će raditi po uobičajenom nedjeljnom rasporedu, najkasnije do 18 sati.</p><h2>Arena Centar</h2><p>Na blagdan Svih svetih, trgovine u Arena Centru neće raditi, izuzev:<br/> <br/> Interspar od 8 do 14 sati<br/> CineStar Arena od IMAX od 10 sati<br/> McDonald’s od 10 do 21.30 sati<br/> Subway od 10 do 21 sat<br/> Lorca bar od 10 do 20 sati<br/> City Star od 14 do 22 sata<br/> Living room od 10 do 18 sati</p><h2>Westgate</h2><p>1.11. na Dan Svih svetih Westgate Shopping City neće raditi.</p><h2>Kaufland</h2><p>Sve Kaufland trgovine na blagdan Svi Svetih radi će kao i inače nedjeljom, od 08:00 - 21:00 sati.</p><h2>Plodine </h2><p>Plodine ove godine rade prema nedjeljom radnom vremenu, od 7-22 sata, većina njihovih poslovnica.</p><h2>Tommy </h2><p>Većina poslovnica Tommyja radi od 7-20 sati na Dan mrtvih, neke od 7-13.</p><p><strong>Ikea, Emmezeta, Bauhaus su zatvoreni.</strong></p><p><strong>Studenac i Prehrana nažalost još nisu objavili radno vrijeme svojih trgovina na blagdan Svih svetih.</strong></p>