'Specijalna vojna operacija' je napunila treći rođendan. Iako su Rusi očekivali pad Ukrajine u roku od nekoliko dana, najviše tjedana, rat se prolongirao i odnio stotine tisuća života.

Meduza je objavila najnovije karte koje prikazuju trenutačno stanje na bojištu. Rusi su do kraja veljače završili svoje operacije oko Kurakova i potisnuli ukrajinske borce.

Sada se ruske snage koje su prethodno bile angažirane u blizini Kurakova premještaju sjeverno na liniju Pokrovsk–Toreck. Sljedeća meta ruskih prodora mogla bi biti Kostjantinivka, najjužniji grad na području Sloviansk-Kramatorsk.

U isto vrijeme, ruske snage približile su se glavnoj opskrbnoj ruti ukrajinskih trupa u ruskoj regiji Kursk - cesti Sudža-Sumi.

Kurakove

Ukrajinska vojska se povukla iz Kurakova, točnije industrijske zone na zapadnom rubu grada, 31. prosinca. Nakon povlačenja, pokušala je zadržati položaje u džepu zaštićenom rijekom Vovča na sjeveru i rijekom Suhi Jalij na jugu. Međutim, koristeći svoju brojčanu prednost, ruske snage nastavile su s bočnim napredovanjem prema ušću dviju rijeka, u blizini sela Andriivka, Konstantinopil i Ulaklij.

Sa sjevera, ruski kontingent "Centar" krenuo je u pozadinu ukrajinskih položaja u blizini Kurakova i zauzeli su veći dio Andrejevke do sredine veljače. U isto vrijeme, ruski kontingent "Vostok" pokrenuo je napad s juga. Do 20. veljače zauzeli su Ulaklij i stigli do autoceste Donjeck – Zaporižja, jedine preostale opskrbne rute koja je povezivala ukrajinske snage na zapadnoj periferiji Kurakova s ​​njihovim glavnim jedinicama.

Foto: meduza.io

To izbijanje na autocestu je natjeralo ukrajinske trupe da se povuku pod prijetnjom okruženja. Povlačenje se kretalo prema zapadu kroz Ulaklij i Kostantinopil, čije je dijelove već zauzeo kontingent "Vostok".

Dvije brigade iz Južnog vojnog okruga koje su sudjelovale u jurišu na Kurakove u prosincu, prebačene su u sektor istočno od Pokrovska. Te jedinice su do kraja veljače probile ukrajinsku obranu kod Vozdviženke i stigle do ceste Pokrovsk–Kostjantinivka.

S obzirom na to da se snage Južnog vojnog okruga polako premještaju na druge sektore, ostaje na kontingentu 'Vostok' da preuzme na sebe napredovanje prema zapadnim regijama Zaporižja i Dnjipropetrovsk.

U isto vrijeme, Rusi sve jače potiskuju Ukrajinske snage prema sjeveru od nedavno zauzete Velike Novosilke.

Pokrovsk

I dalje bijesni borba za ovaj porušeni grad. Ukrajinci su do sada uspjeli zaustaviti pad grada uz pomoć rojeva FPV dronova koji nemilosrdno uništavaju ruske opskrbne konvoje.

Iako su rusi rasporedili dvije brigade na područje Pokrovska, ukrajinski protuudari su zaustavili rusko napredovanje.

Ranije su ukrajinske trupe izvršile protunapad i ponovno zauzele dio Piščanea, sela na rijeci Solona i tako prekinule ruske opskrbne linije prema Kotlineu i Uspenivki, zapadno od Pokrovska.

Foto: meduza.io

Ruske snage kasnije su uspjele ponovno zauzeti industrijsku zonu u Piščaneu, gdje se nalazi nedovršeni rudnik, ali borbe za selo i kontrolu prijelaza preko rijeke su u tijeku. Izvješća pokazuju da su ruske opskrbne rute južno od Pokrovska pod stalnim udarima ukrajinskih bespilotnih letjelica.

Ukrajinski vojni vrh je upozorio da bi pad Pokrovska mogao dovesti do sloma ukrajinske obrane na istoku zemlje

Kupjansk

Ruske trupe su proširile mostobran na zapadnoj obali rijeke Oskil sjeverno od Kupjanska. Međutim, još uvijek ne mogu napredovati prema gradu, jer teška oprema i dalje nije stigla u mostobran. Sada im je cilj spojiti mostobran s ruskim teritorijem kako bi lakše opskrbljivali trupe u mostobranu.

Foto: meduza.io

U blizini granice rusko pješaštvo ponovno je prešlo rijeku Oskil i zauzelo selo Topoli. Ukrajinci nisu ni pokušali protunapad jer nemaju dovoljno ni tehnike ni ljudstva.

Kursk

Žestoke borbe se vode i na teritoriju Rusije. Ukrajinci su u potpunosti iznenadili Moskvu prošlo ljeto i upali u regiju s dva cilja: 1. smanjiti opterećenje koje vlada na bojištima na istoku zemlje i 2. koristiti Kursk u budućim pregovorima i zamijeniti ga za izgubljene teritorije u Ukrajini.

No, dolazak Trumpa i njegovo favoriziranje Putina bi mogli ofenzivu u Kursk i sve žrtve koje su Ukrajinci tamo doživjeli, napraviti beskorisnima.

Kijev i dalje drži dobar dio svojih najboljih jedinica u Kursku. Ranije ovog mjeseca, ukrajinske snage uspjele su zaustaviti rusko napredovanje južno od Sudže. Velika ukrajinska jedinica prešla je rijeku Smerdicu, uspostavila mostobran i u iznenadnom napadu potjerala Ruse iz Čerkaskaje Konopelke.

Foto: meduza.io

Taj uspjeh je Kijevu omogućio da presiječe cestu koja vodi uz rijeku Psel. Ta cesta je bila ruska žila kucavica i glavna opskrbna ruta koja je povezivala ruske prednje položaje u Mahnovki (južno predgrađe Sudže).

No, situacija je loša za Ukrajince zapadno od Sudže. Ruske trupe ponovno su zauzele Sverdlikovo, selo duž jedne od glavnih cesta koje vode iz ukrajinske regije Sumi. Ne samo da su zauzeli selo, nego su Rusi ušli i na sjever Ukrajine u regiju Sumi koja je od početka invazije pod teškim raketnim napadima.

Rusi tvrde da napreduju prema autocesti Sudža-Sumi, koja je jako bitna za ukrajinsku logistiku. Ako Rusi izbe na tu autocestu, svim ukrajinskim snagama u Kursku prijeti okruženje i cijela ukrajinska operacija u Kursku bi tada propala.