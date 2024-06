Treća optužnica protiv Josipe ex Rimac: Pogodovala tvrtki, a oni joj zauzvrat opremili vikendicu?

Draga moja, nadam se da si dobro, a ja uvik zovem kad nešto trebam. Jesi li ove dane možda u Zg ili u ponedjeljak u Zd trebam nešto s tobom prokomentirati, pisala je prije četiri godine tadašnja državna tajnica u ministarstva Uprave Josipa Plesić ex Rimac bivšoj rektorici Sveučilišta u Zadru Dijani Vican, koja je provela vrijeme u istražnom zatvoru zbog navodnih poslova s Rimac.

USKOK je sad podignuo optužnicu u slučaju pogodovanja tvrtki Graditelj svratišta, što je treća po redu za Pleslić ex. Rimac. Uz nju, optužnica je podignuta protiv bivše zadarske rektorice Dijane Vican, bivšeg prokurista tvrtke Graditelj svratišta Ante Stanišića i protiv same tvrtke Graditelj svratišta.

- Optužnicom se I. i II. okr. terete da su, u razdoblju od 23. siječnja 2018. do kraja svibnja 2020. godine u Zagrebu i Zadru, dogovorili da će I. okr. koristeći utjecaj koji je stekla višegodišnjim obnašanjem dužnosti gradonačelnice Knina i saborske zastupnice te koristeći položaj državne tajnice u Ministarstvu uprave, poduzimati sve potrebne radnje kako bi osigurala da državna i javna tijela te trgovačka društva u državnom vlasništvu u poslovanju s IV. okr. trgovačkim društvom (dalje: društvo) u kojem je II. okr. zaposlenik, a potom od 25. ožujka 2019. i prokurist, postupaju u prilog tom društvu, s time da će joj zauzvrat II. okr. omogućiti da bez plaćanja režijskih troškova koristi stan u Zagrebu u vlasništvu IV. okr. društva te će joj bez naplate nabaviti i ugraditi opremu za obiteljsku kuću u Vodicama. Tako je, nakon što je Sveučilište u Zadru zatražilo isplatu garancije od 1.450.000,00 kuna koju je IV. okr. društvo pribavilo za potrebe otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti s namjerom zaključenja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave „Izvođenje radova na izgradnji Studentske menze sa studentskim paviljonima i kolnim prilazom na lokaciji Novog kampusa Sveučilišta u Zadru“, I. okr. na traženje II. okr. od III. okr. rektorice navedenog Sveučilišta zatražila da protivno interesima Sveučilišta opozove zahtjev za naplatu. To je III. okr. i učinila, iako su bili ispunjeni uvjeti za naplatu garancije, čime je Sveučilište oštetila za navedeni iznos u korist IV. okr. društva. Nadalje, nakon što je u predmetu nabave „Izvođenje radova na obnovi prijemne zgrade Osijek“ trgovačkog društva HŽ Infrastruktura ponuda IV. okr. društva bila treća po redu, II. okr. je od I. okr. zatražio da se založi kod predsjednika uprave tog društva da IV. okr. društvo bude izabrano kao najpovoljniji ponuditelj, što je ona prihvatila. Potom je od predsjednika uprave HŽ Infrastrukture tražila da se u drugim boljim ponudama u toj nabavi neovisno o stvarnom stanju pronađe greška, ali on nije postupio po njezinom traženju. Za navedene usluge je I. okr., sukladno dogovoru s II. okr., od siječnja 2018. do kraja svibnja 2020. godine u Zagrebu koristila stan u vlasništvu IV. okr. društva bez plaćanja režijskih troškova čime joj je pribavljena protupravna korist od najmanje 27.974,14 kuna. Osim toga joj je II. okr. na trošak IV. okr. društva omogućio besplatnu nabavu i ugradnju opreme u kući u Vodicama u vrijednosti od 20.037,60 kuna. USKOK je u optužnici predložio da se okrivljenicima oduzme protupravno stečena imovinska korist - stoji u priopćenju.

Zadar: Dijana Vican, bivša rektorica Sveučilišta u Zadru | Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Pojednostavljeno, tvrde da je Rimac preko rektorice Vican potpomagala tvrtki Graditelj svratišta d.o.o. Naime, bivša državna tajnica je živjela u zagrebačkim Mlinovima u stanu navedene tvrtke, koja se u listopadu 2019. godine s najpovoljnijom ponudom, od 74,8 milijuna kuna, javila na javni natječaj za izvođenje radova na izgradnji studentske menze sa studentskim paviljonima i kolnim prilazom u novom kampusu Sveučilišta Zadar. Tvrtka Graditelj svratišta je gotovo pobijedila na natječaju, a sukladno uvjetima položili su i garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 1,45 milijuna kuna.

Ipak, tvrtka Graditelj svratišta nije dostavila potpunu dokumentaciju te je zbog toga zadarsko sveučilište Zagrebačkoj banci dostavilo zahtjev za isplatu garancije u iznosu od 1,45 milijuna kuna. USKOK smatra da je tada prokurist tvrtke Graditelj svratišta d.o.o. Ante Stanišić, kojemu je također određen istražni zatvor, utjecajnu Rimac zamolio da utječe na Sveučilište u Zadru, odnosno rektoricu Vican, te da se opozove naplata jamstva.

- Nek povuče garanciju da ne bi došao petak. Ona svakako ima vremena za skupit pare jer nama garancija traje do 15.11., da ne bi došlo 5 do 12. Drago (Dragan Radić, osnivač tvrtke Graditelj svratišta d.o.o.) kaže da danas mora znat jer su mu rekli da je danas zadnji dan i da ako nema vremena neka ju vrati da imaju vremena rješavati, jer jednom kad ju uzme nema više nazad - pisao je Stanišić Rimčevoj tražeći opoziv naplate garancije. Rimac je zatim nazvala rektoricu Vican, a onda i Stanišića s kojim je dogovorila ručak.

- Pucamo šampanjac tebi u čast - napisao joj je Stanišić nakon poziva.

Dan prije krajnjeg roka za opoziv, koji je bio 11. listopada 2019. godine, rektorica Sveučilišta u Zadru Dijana Vican potpisala je opoziv za naplatu garancije prema tvrtki Graditelj svratišta d.o.o. - Sad me zvala da je sve riješeno - poslala je Rimac Stanišiću nakon što je rektorica opozvala naplatu jamstva dodajući da Dragan Radić nije vjerovao.

- Ma rekao je, kad Josipa obeća do sad je uvik napravila - odgovorio je Stanišić Rimčevoj.

Posao izgradnje kampusa Rimac je dogovarala i s bivšim ministrom gospodarstva Ivanom Vrdoljakom, tražeći od njega da pokuša utjecati na ministricu obrazovanja Blaženku Divjak kako bi ministarstvo odobrilo dodatnih 6,2 milijuna kuna.

- Dakle, sve piše u dopisu. Oni traže suglasnost ministarstva na sklapanje ugovora s Projektgradnjom, koji su bili drugi po ponudi jer je Graditelj svratišta odustao kao najpovoljniji, a razlika u cijeni je 6 milijuna kuna. Oni su odustali jer su zaronili s cijenom. Sveučilište je tražilo od Ministarstva dodatnih 6 milijuna kuna što Blaženka danas treba odobriti. Stipe je savjetovao da se aktivira garancija za Graditelj svratišta na 1,5 milijuna kuna, a što nije obveza sveučilišta. Ja sam molila da opozovu to, a što bi rektorica napravila ako se danas odobri ovih 6 milijuna kuna. A meni je to važno jer su to moji - napisala je Rimac Vrdoljaku 7. listopada, nakon što mu je proslijedila dopis Dijane Vican u kojem rektorica traži suglasnost Ministarstva za dodatno financiranje.

Istog dana Vican je Rimac poslala kako još nije dobila odgovor ministarstva te da će, ako joj Blaženka Divjak ne pošalje odgovor do srijede, ići direktno premijeru.