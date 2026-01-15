Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga i u ministarstvu

Društvene mreže preplavila je fotografija trenera i body buildera Filipa Dropulića s ministrom pravosuđa i uprave Damirom Habijanom. Dropulić ju je sam objavio na svom javnom Facebook profilu, a vrlo brzo se fotografija proširila uz tvrdnje da je Dropulić osuđen za nasilje nad ženama. I to je točno, međutim riječ je o presudi iz 2016. godine, i to za prekršaj iz domene remećenja javnog reda i mira, tako da je nastupila rehabilitacija. Drugim riječima, Filip Dropulić može dobiti potvrdu o nekažnjavanju, a detalje presude mediji ne smiju pisati.

No u srpnju 2025. godine, žrtva je u podcastu Marka Barića ispričala da je ona osoba koju je Dropulić napao, izrazila je svoje nezadovoljstvo što je u pitanju bila prekršajna, a ne kaznena prijava. Pričala je o ozljedama, njihovom odnosu, večeri kad se nasilje dogodilo, ali i novčanoj kazni od tisuću kuna koju je Dropulić dobio. Da je procesuiran po kaznenom zakonu, dobio bi od jedne do tri godine zatvora. Nakon toga, u rujnu iste godine, Hrvatski fitness i bodybuilding savez objavljuje priopćenje u kojem obavještavaju javnost da nisu znali za presudu i da su izbacili Dropulića.

- Hrvatski fitness i bodybuilding savez kao član Hrvatskog olimpijskog odbora zauzeo je stav o 100-postotnoj netoleranciji prema ikakvom obliku nasilja prema ženama, a osobito sportašicama, pa makar je o takvom nasilju nacionalni savez saznao tek nakon više godina nego je počinjeno i to iz javnih medija. Ovaj sramotni čin nasilja nad djevojkom, koji je završio pravomoćnom osuđujućom presudom izrečenom Filipu Dropuliću, a koju je on namjerno zatajio, u prvom redu dovodi se u negativne konotacije bodybuilding i fitness sport i njegove trenere u široj populaciji, te neutemeljeno stavlja negativni predznak na sportaše koji se natječu u fitness i bodybuilding sportu. Stoga temeljem Zakonom danih javnih ovlasti Hrvatskog fitness i bodybuilding saveza za djelovanje i kontrolu rada u fitness i bodybuilding sportu u Republici Hrvatskoj, HFBS se u potpunosti ograđuje od svojeg bivšeg sportaša i bivšeg dužnosnika Filipa Dropulića i javno osuđuje njegov čin nasilja nad Elom Jerković. Ujedno HFBS je naknadno već osudio i brojna druga nedjela Filipa Dropulića počinjena zadnjih godina u HFBS-u, odnosno kršenja međunarodnog etičkog kodeksa sudaca, osobito jer nadležna tijela HFBS-a nikada do sada niti nisu bila obaviještena od strane Filipa Dropulića o provođenju službenog postupka i o postojanju pravomoćne presude izrečene protiv njega - piše među ostalim u priopćenju Saveza.

Habijanov trener

Vratimo se na fotografije s ministrom Habijanom jer je upravo zbog toga ova priča javni interes. Legitimno je pitanje kakva poruka se šalje kad se ministar pravosuđa države u kojoj je u protekloj godini ubijeno 19 žena i u kojoj postoji realan problem s nasiljem nad ženama (dovoljno velik da MUP ima 'Kalendar nasilja'), javno fotografira, druži i ugošćuje u Ministarstvu čovjeka s presudom zbog nasilja nad tadašnjom djevojkom, bio on rehabilitiran ili ne.

Kako nam je u telefonskom razgovoru potvrdio sam Dropulić, upoznali su se preko sporta i od 2024. godine.

- Nas je spojio sport jer je on u sportskim krugovima - rekao je.

Objasnio nam je da je ministrov sportski trener. Na naše pitanje 'Je li on Vaš klijent?' Dropulić odgovara:

- Tako je, da - rekao je.

Tome svjedoče brojne fotografije iz teretane koje obojica objavljuju. Tu su i dvije fotografije koje je objavio Dropulić, a na njima je dio zaposlenika Ministarstva kojeg vodi Habijan. Riječ je o božićnom domjenku Ministarstva iz 2024. godine koji se, po Dropulićevim riječima u komentaru ispod slike, održao u prostorima ministarstva u Vukovarskoj.

Pitali smo ministarstvo je li Dropulić njihov zaposlenik ili suradnik, kako poznaje ministra Habijana i otkad te zna li ministar za Dropulićevu prošlost.

- Navedena osoba nije zaposlenik ovog Ministarstva i nema suradnje. U odnosu na treće pitanje ističemo kako je o tome ministar saznao preko medija, a na preostalo pitanje dodajemo kako ovo Ministarstvo ne komentira privatno vrijeme ministra - odgovorili su.

Zanimalo nas je je li to ministar Habijan saznao iz medija ranije ili iz našeg upita.

- Ističemo kako je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije o navedenome saznao u ljeto 2025. godine iz medijskih natpisa - odgovorili su iz Ministarstva.

Od ljeta 2025., dakle vremena kad je ministar iz medija doznao za njegovu prošlost, Dropulić ne objavljuje fotografije s ministrom. O božićnom domjenku smo pitali i Dropulića.

- Na božićnom domjenku Ministarstva uprave, pravosuđa i digitalne transformacije bio sam prisutan isključivo u privatnom svojstvu, kao gost, bez ikakvog formalnog, ugovornog ili profesionalnog odnosa s Ministarstvom. Ministra Habijana poznajem kroz sport, kojim se bavim dugi niz godina, a ne kroz institucije državne vlasti - odgovorio je.

Raskol sa Savezom

Razgovarali smo 40-ak minuta, u kojima je Dropulić rekao da taj događaj pokušava ostaviti iza sebe. Nakon toga je zatražio pitanja na mail.

- Vezano uz navode o prekršajnoj osudi iz 2016. godine, ističem da se radi o prekršaju za koji je, sukladno važećim propisima Republike Hrvatske, nastupila rehabilitacija po sili zakona. Zbog toga se pravno smatram neosuđivanom osobom. Riječ je o privatnoj životnoj situaciji iz tog razdoblja, koja nema nikakvu poveznicu s mojim današnjim profesionalnim ili sportskim djelovanjem - kaže.

Tražili smo i komentar na izbacivanje iz Hrvatskog fitness i bodybuilding saveza.

- Sukladno navedenom, u trenutku učlanjenja imao sam status neosuđivane osobe te nisam bio dužan dodatno se očitovati o pravno zaključenim i rehabilitiranim postupcima. Smatram da se na ovu temu nije potrebno dodatno očitovati, budući da sam neosuđivana osoba, a svi eventualni raniji postupci nemaju nikakav pravni učinak u sadašnjosti. Odbacujem tvrdnje HFBS-a o navodnom kršenju Zakona o sportu. Istovremeno naglašavam da sam podržavao izmjene statuta koje su donesene na legitimnim sjednicama, demokratski izglasane, u skladu s tada važećim statutima, pravilnicima i zakonima, od strane izabranih tijela, i to u dobroj vjeri i konstruktivnoj sportskoj namjeri - rekao je.

HFBS je u priopćenju napisao i da je Dropulić napravio 'druga nedjela'.

- Ujedno HFBS je naknadno već osudio i brojna druga nedjela Filipa Dropulića počinjena zadnjih godina u HFBS-u, odnosno kršenja međunarodnog etičkog kodeksa sudaca, osobito jer nadležna tijela HFBS-a nikada do sada niti nisu bila obaviještena od strane Filipa Dropulića o provođenju službenog postupka i o postojanju pravomoćne presude izrečene protiv njega. Također HFBS upozorava hrvatske natjecatelje, trenere i suce da je međunarodna sudačka licenca Filipa Dropulića izdana u potpunosti mimo odredaba Pravilnika Međunarodne fitness i bodybuilding federacije, budući je Filip Dropulić dobio licencu međunarodnog suca bez da je ikada prije odsudio i jedno fitness i bodybuilding natjecanje, bilo nacionalno bilo internacionalno i bez da ga je jedini nacionalni savez za fitness i bodybuilding sport u Republici Hrvatskoj – HFBS službeno ikada prijavio za polaganje ispita internacionalnog suca. Ujedno prema važećem Pravilniku Međunarodne federacije, niti jedan hrvatski internacionalni sudac ne može službeno obnašati dužnost međunarodnog suca, premda imao međunarodnu sudačku licencu, ako ga jedini nacionalni savez za fitness i bodybuilding sport u Republici Hrvatskoj - HFBS, ne prijavi službeno za suđenje na međunarodnom natjecanju - piše u priopćenju.

Pitali smo ih da nam pojasne o čemu je riječ. I dobili nekoliko stranica obrazloženja.

- Filip Dropulić s grupom istomišljenika, a kršeći odredbe Zakona o sportu, pored postojanja jedinog legitimnog nacionalnog saveza za fitness i bodybuilding sport (HFBS), člana međunarodne IFBB federacije i HOO-a, usporedno organizira i vodi hrvatsku reprezentaciju na međunarodna natjecanja, uključujući svjetska i europska prvenstva, pored legitimne i službene nacionalne reprezentacije, a potpuno neutemeljeno jedno vrijeme se je proglasio i službenim trenerom reprezentacije i organizirao je mimo nacionalnog saveza trening kampove i izborne treninge reprezentacije. Tako da imamo slučaj kao ove godine na Europskom prvenstvu da su nastupile 2 reprezentacije Hrvatske. Također Filip Dropulić s grupom istomišljenika već je par godina organizator fitness i bodybuilding natjecanja na manifestacije Sport Fest Poreč, mimo odobrenja nacionalnog Saveza. O tome je više puta obaviještena sportska inspekcija i zatraženo je njezino djelovanje, ali bezuspješno. Zadnji dopis šaljem Sportskoj inspekciji šaljem Vam u prilogu. Interesantno je da je na ovom natjecanju tijekom manifestacije Sport Fest u Poreču bio prisutan i „prijatelj“ Filipa Dropulića aktualni ministar Damir Habijan - pišu pod točkom jedan.

Niz optužbi

Zamjeraju mu izjave o vodstvu Saveza, organiziranje i vođenje zajedničkih treninga/provjera forme hrvatskih sportaša/ica za odabir članova hrvatske reprezentacije u fitness i bodybuilding sportu, ali i lažno predstavljanje.

- U više navrata lažno se predstavljao u medijima kao trener hrvatske nacionalne reprezentacije s nazivom “NATIONAL TEAM COACH”, što uključuje, ali ne ograničuje se samo na stanje u opisu njegovih javnih profila na društvenim mrežama (naziv “NATIONAL TEAM COACH” je maknut nakon više mjeseci s Instagram i Facebook profila Filipa Dropulića), kao što je i koristio naziv trener reprezentacije u nezakonitoj komunikaciji s međunarodnom federacijom i predstavnicima zemalja članica Federacije, budući ga aktualni Izvršni odbor HFBS-a nikada nije izabrao na mjesto trenera reprezentacije za obavljanje trenerskih poslova tijekom aktivnosti i akcija hrvatske nacionalne reprezentacije u 2023.g. i 2024.g., već se je samostalno prozvao službenim trenerom hrvatske reprezentacije u fitness i bodybuilding sportu i time obmanuo druge - pišu.

Zamjeraju mu i 'nezakonito predstavljanje Republiku Hrvatsku na godišnjoj sjednici Kongresa IFBB Federation 2023 te nezakonito vođenje reprezentacije Republike Hrvatske bez ovlaštenja jedinog nacionalnog saveza za fitness i bodybuilding sport' i još puno toga.

- Premda nešto ovakvo praktično nije moguće u niti jednom drugom sportu, jer za svaki sport postoji nadležan isključivo samo jedan priznati nacionalni savez, koji je nadležan za sva pitanja u tom sportu, zbog vrlo koruptivnog vodstva Internacionalne fitness i bodybuilding federacije (IFBB), koju već 20 godina diktatorski vodi ista osoba Španjolac Rafael Santonja, ovakve stvari su u „hrvatskom slučaju“ eto moguće. Naime, zbog prijateljskih odnosa, a možda i nekih drugih… s Glavnim tajnikom IFBB Federacije Maltežaninom Ralphom Decelisom, Filipu Dropuliću je sve prethodno omogućeno u Federaciji mimo propisanih pravila Federacije te je Filip Dropulić direktno odgovoran zašto se zadnje 2-3 godine odbija nastup hrvatskih natjecatelja i natjecateljica na EP i SP pod hrvatskom zastavom i hrvatskom himnom. Predsjednik i tajnik IFBB-a vrše administrativni pritisak na aktualno vodstvo HFBS-a, kako bi dali ostavke, a na njihovo mjesto da bi se instalira Filip Dropulić i njegovi istomišljenici. U prilogu se nalazi zadnji e-mail poslan u HOO i Ministarstvo turizma i sporta vezano uz laži plasirane iz IFBB federacije po zahtjevu Filipa Dropulića, koje je HFBS detaljno demantirao, a sve jer je cijelu situaciju „zakuhao“ Filip Dropulić iz vlastite koristi. Kao što je prethodno objašnjeno uz odobrenje Međunarodne federacije (IFBB), mimo propisanih pravila Federacije, od 2024.g. Filip Dropulić sudi na nekim IFBB međunarodnim natjecanjima „lokalnog karaktera“, kao što je Jagodina Open u Srbiji, Sport fest u Poreču i zadnje nacionalno prvenstvo Malte na koje ga je pozvao Glavni tajnik IFBB-a Ralph Decelis, a na kojem je prvi put u životu sudila i njegova supruga Anamarija Dropulić. Nikada mu ipak nije dozvoljeno da sudi na EP ili SP od strane Federacije. HFBS ga nikada nije niti prijavio za polaganje testa za internacionalnog suca, niti je ikada prije polaganja sudačkog testa sudio i jedno hrvatsko prvenstvo, a niti ima obaveznu sudačku licencu izdanu od strane HFBS-a. Za sva njegova suđenja samo i jedino je „zaslužna“ Federacija, odnosno njegov prijatelj Ralph Decelis. Inače prema odredbama Zakona o sportu u RH može biti osnovan isključivo jedan sportski savez na nacionalnoj razini za jedan sport, tako da ne postoji nikakav „drugi“ savez za fitness i bodybuilding sport osim HFBS-a, nego pored HFBS-a postoji grupa istomišljenika koji su bili članovi HFBS-a sa svojim klubovima, ali su odbili platiti godišnju članarinu Savezu pa su sukladno odredbi Statuta prestali biti članovi HFBS-a. Također Filip Dropulić i grupa istomišljenika su pokušali u 2 navrata osnovati i registrirati još jedan sportski savez za fitness i bodybuilding u RH, ali bezuspješno, dok npr. IFBB Federacija je prvotno „privremeno priznala“ ova obadva „saveza“ i prije nego su bili osnovani, sve mimo Statuta i pravila Federacije. Filip Dropulić se nije očitovao nikada u vezi ničega jer očito da ne prizna „autoritet“ Saveza i njegovog vodstva, već uz podršku vodstva IFBB-a konstantno radi na štetu nacionalnog saveza, glumeći osobu instaliranu od strane Međunarodne federacije, koja nezakonito obavlja sve funkcije nacionalnog saveza mimo legitimnog Saveza - napisali su među ostalim u odgovoru.

Pravne bitke

Pitali smo Filipa Dropulića da odgovori može li suditi, kako to da sudi i je li blokirao hrvatske sportaše na natjecanjima.

- Odbacujem tvrdnje HFBS-a o navodnom kršenju Zakona o sportu. Istovremeno naglašavam da sam podržavao izmjene statuta koje su donesene na legitimnim sjednicama, demokratski izglasane, u skladu s tada važećim statutima, pravilnicima i zakonima, od strane izabranih tijela, i to u dobroj vjeri i konstruktivnoj sportskoj namjeri. Odbacujem tvrdnje da sam na bilo koji način sputavao natjecatelje. Naprotiv, sportaši koji su djelovali pod mojim vodstvom ostvarili su broj medalja i sportskih rezultata koji višestruko nadmašuju rezultate ostvarene u dugom razdoblju prije mog aktivnog angažmana. Dodatno ističem da moj stručni i sportski rad ima kontinuiranu podršku IFBB-a, međunarodno priznate i relevantne sportske federacije, čiji je institucionalni značaj neusporediv s internim sporovima na nacionalnoj razini. Navode HFBS-a o navodnom iznošenju neistinitih tvrdnji u live prijenosu 12. svibnja 2023. smatram neutemeljenima. Svi moji javni istupi bili su izraz osobnog mišljenja i viđenja situacije, bez namjere vrijeđanja ili nanošenja štete bilo čijem ugledu. Smatram da postupanje HFBS-a prema meni nije opravdano te da proizlazi iz dugotrajno narušenih odnosa, uz selektivno i proizvoljno tumačenje statuta i internih akata. Vezano uz pravne korake, mogu potvrditi da moj odvjetnik poduzima odgovarajuće radnje, uključujući obraćanje nadležnim tijelima, pravnu analizu objavljenog sadržaja te pripremu daljnjih pravnih postupaka radi zaštite mojih prava i ugleda. Zaključno, smatram da dio navoda koji se pojavljuju u javnom prostoru nema stvarni javni interes, već se odnosi na privatne ili pravno zaključene situacije koje se danas ponovno i neopravdano aktualiziraju. Sve informacije o situacijama u savezu, dužnosnicima saveza i mojim djelovanjem u sportu možete dobiti od svjetske krovne organizacije IFBB - napisao je.

Poslali smo upit i svjetskoj krovnoj organizaciji čiji odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo. Za sad je ovo borba između bivšeg člana Saveza, koji evidentno sudi na natjecanjima u organizaciji IFBB-a, i Saveza koji ga je izbacio kad je žrtva izašla u javnost s presudom i svojim iskustvom. Dropulić nam je poslao i uvjerenje da se protiv njega ne vodi nikakav prekršajni postupak s današnjim datumom.