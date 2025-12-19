Trenuci nakon krvave likvidacije u Markuševcu: Vojnik je otišao raditi, pomagač planirao izlet...

Stajao je u mraku, spreman s pištoljem, rukavicama i kacigom na glavi i poslao bivšem mužu, navodnom naručitelju, dvije poruke.. Ispucao je 16 metaka u dvije osobe i poslao mu šaljivi video preko Instagrama. Odvezao se na dogovoreno mjesto, skinuo odjeću, preuzeo automobil od pomagača i otišao na posao u Ured predsjednika. U 19 sati i 20 minuta, sat vremena nakon ubojstva, zvao je prijatelja čiju je bivšu suprugu ubio, i pitao ga hoće li se ići voziti motorima sutradan.

Tako su izgledali trenuci nakon dvostrukog ubojstva na Markuševcu. Podsjetimo, prije nekoliko dana podignuta je optužnica za ubojstvo Andree K. i Marijana C. Za ubojstvo terete vojnika Matiju Mašalu. U svemu mu je pomagao Fran Radinović, a sve je naručio Andrej Bajac, Andrein bivši suprug.

Pomagač Radinović je nakon ubojstva otišao roditeljima u Samobor, na večeru s prijateljicom i na spavanje. Ujutro su išli na izlet motorima. Bivši muž, navodni naručitelj, zvao je odvjetnicu nekoliko puta i družio se s kćeri i djevojkom. Nitko od trojice optuženih nije pokazao strah ni kajanje nakon ubojstva.

Dvije osobe su mrtve, a oni se ponašaju kao da se ništa izvanredno nije dogodilo. Istovremeno, Andrejina obitelj dolazi do kuće gdje žive Andreja i Marijan, jer im je tako rekao bivši muž Andrej Bajac, i saznaju da im je kćer mrtva. Isto uskoro saznaje i Marijanova obitelj. Jedno dijete je ostalo bez majke, jedna obitelj bez kćeri i sestre, druga bez brata, sina i nećaka. Zbog ovakve hladnokrvnosti, tužiteljstvo će tražiti maksimalne kazne. Obiteljima žrtava ništa neće vratiti voljene, ali bar će dobiti nekakav zaključak. Kako doznajemo preko ljudi bliskih Andrejinoj obitelji, žele da suđenje bude javno. Nadaju se da će tako pravda biti zadovoljena.

Kako se mogu braniti?

Tih prvih dana nakon ubojstva, upozoravali su policiju da trebaju istražiti Bajca. Na kraju je uhićen. Isto su radili i Andrejevi i Marijanovi prijatelji. Troje optuženih se nisu skrivali na društvenim mrežama. Radinović je kao pomagač već puno toga rekao policiji i tužiteljstvu pa se može nadati samo milosti suda zbog toga što surađuje i jer je dao cijev iz koje su ubijeni. Mašalina obrana može pokušati tvrditi da nije on ubojica jer je stigao na posao. Naime, zbog nestanka struje, kamere na Pantovčaku nisu zabilježile ispravno vrijeme. No policija vjeruje da je već riješila taj problem. Mogu pitati njegove kolege kako se ponašao, jer je ipak morao izaći iz auta kad je stigao na posao kako bi ga pregledali. Bajčeva obrana može tvrditi da su njegovi susreti s Mašalom i Radinovićem slučajno baš toliko blizu ubojstva i da su to oni sve napravili na svoju ruku. Mogu i ponavljati njegovu tezu da je nesretni par ubijen zbog kockarskih dugova jer je Andreja radila u casinu, međutim, prema informacijama 24sata, nisu bili u dugovima. Štoviše, planirali su otvoriti pizzeriju, a kratko prije ubojstva su platili stanarinu godinu dana unaprijed i produljili ugovor o najmu.

Neobično ponašanje su bližnji primijetili tek kod Radinovića, i to dan nakon ubojstva. Njegova djevojka je rekla istražiteljima da prvo uopće nije htio izlaziti iz stana na Trešnjevci, a u nedjelju je izašao s njom prošetati psa i brzo se vratio kući. Nekoliko puta je zvao majku i govorio joj da je najbolje da ne izlazi iz kuće. Nije joj htio reći zašto.

Vojnik prošao psihotest

Bajac je zatražio pomoć od Centra za socijalnu skrb, podnio zahtjev da dobije puno skrbništvo nad djetetom, htio promijeniti njenu adresu prebivališta. Tri dana nakon, u vrtiću je tražio da se Andrejina obitelj makne s popisa onih koji mogu pokupiti dijete, a stave njegovi roditelji i djevojka. Štoviše, prijavio je policiji prijetnje smrću. Kad smo već kod Centra za socijalnu skrb, on je često prijavljivao Andreju za loš tretman djeteta, no to je bilo neutemeljeno. Andreja je roditeljima rekla da na Centru ne može doći do riječi od njega, a kad im se obratila za pomoć oko dogovaranja skrbništva tijekom ljeta, nisu joj odgovorili.

U početku se pojavila i polemika je li Mašala prošao sve potrebne provjere prilikom zaposlenja u Počasno zaštitnoj bojni predsjednika. Iz ministarstva obrane su rekli da nije prošao sve provjere, odnosno da je bilo propusta.

- Možemo reći da je bilo propusta - rekao je ministar Anušić i objasnio da su propusti u sustavu koji je relaksirao postojeće propise po kojima se za te osobe, odnosno, za Počasnu bojnu nije tražila provjera prve kategorije, a trebala je biti tražena.

No psihološki test je prošao iz prve. Gdje je propust i kako je netko obučen da štiti odlučio za 20 tisuća eura oduzeti život dvije osobe, možda nikad nećemo saznati. Istragu vodi VSOA i vojna policija. Mašala od uhićenja šuti. Čak i u zatvoru.