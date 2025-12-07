Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena

U lipnju 2025. godine, susjedi su u automobilu parkiranom u garaži u Ulici Črna voda u Zagrebu pronašli izrešetana tijela Andreje K. i njenog partnera Marijana C. U nju je ispaljeno 14 metaka, u njega dva. Ubijeni su u 16 sekundi. Uslijedila je potraga za ubojicama, a na kraju su uhićeni pripadnik počasne bojne Matija Mašala kao ubojica i Fran Radinović kao pomagač.

Tjedan dana nakon, uhićen je i njen bivši suprug Andrej Bajac pod sumnjom da je naručio ubojstvo svoje bivše supruge s kojom ima dijete. Sva trojica su u istražnom zatvoru od lipnja. Kako smo već detaljno pisali, između bivših partnera je bilo nekoliko sudskih postupaka zbog skrbništva. Tu je i Andrejina prijava za obiteljsko nasilje.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/Zeljko Lukunic/PIXSELL

U lipnju smo pisali kako je ta prekršajna prijava protiv Bajca odbačena zbog krivog datuma, a prije par dana je na oglasnoj ploči suda osvanula i odluka višeg suda na žalbu koju je uložila policija. Andreja je mrtva, Bajac je u zatvoru, pa nije tko imao preuzeti rješenja u njihovo ime.

Visoki prekršajni sud je 7. svibnja, mjesec dana prije nego su Andreja i Marijan ubijeni, odbio žalbu policije na oslobađajuću presudu za Bajca. Naime, Andreja je 2024. prijavila Bajca za fizičko nasilje uslijed kojeg nije nastala ozljeda. Sve se dogodilo 2022. godine, dok su još bili u braku i živjeli s njenim roditeljima. Pronašla je USB stick s fotografijama koje dokazuju prevaru, ali prema neslužbenim informacijama 24sata, i neka druga kaznena djela.

Bajac joj je, prema prijavi, počeo jako stiskati ruku i pokušao joj oduzeti USB. Na kraju se upetljao njen otac, uzeo USB, zdrobio ga nogom i bacio kroz prozor. I sad dolazimo do problema: policija je netočno zapisala da se sve dogodilo 11. rujna 2024., no njih dvoje tad nisu bili u braku ni živjeli skupa. Oboje su svjedočili, i objasnili da se incident dogodio 11. rujna 2022. godine. Zbog te diskrepancije je prekršajni sud oslobodio Bajca.

Foto: Damir Krajac

Policija je uložila žalbu u kojoj tvrdi da ih je sud trebao pozvati da isprave netočnost, jer sud ne može na svoju ruku mijenjati podatke u optužnim prijedlozima. No ispada da predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, I. policijske postaje Zagreb nije ni bio na toj raspravi da primijeti grešku i ispravi ju. Sudu je preostalo samo da zaključi iz dokaza i svjedočenja da Bajac nije 11. rujna 2024. godine stiskao Andreju za ruku i nasilno joj pokušao oduzeti USB.

Podsjetimo, kad je Andreja K. ubijena, njena obitelj je za 24sata preko posrednika izjavila da ju je Bajac maltretirao i radio joj probleme.

Foto: Damir Krajac/Cropix

U sporu oko skrbništva nad djetetom je izjavio da ima prihode od 400 eura mjesečno pa je plaćao alimentaciju od 100 eura. Međutim, na društvenim mrežama je preprodavao nabrijane automobile i motore, te kupovao dijelove. Neslužbeno doznajemo da je nedugo prije ubojstva kupio i Hondu koju je u rastavi od njega kupila Andrea pa ju prodala. Članovi obitelji su i istražiteljima za svog bivšeg zeta rekli da je ubijenoj Andreji radio probleme, da ju je fizički i psihički maltretirao te je i njima prijetio jednom prilikom.

U vrijeme ubojstva, njihovo zajedničko dijete je bilo kod njega, a Andreja i Marijan su taman krenuli do njega po dijete. On je, prikladno, igrao igrice i snimao se, u nadi da će si učvrstiti alibi. Kako smo već pisali, njena majka je rekla istražiteljima da ju je upravo Bajac nazvao kobne večeri oko 22 sata da joj kaže da Andreja nije pokupila dijete, da se ne javlja i da mu je prijateljica javila da je netko ubijen kod Andreje. Nesretni roditelji su dojurili do Črne vode gdje su Andreja i Marijan ubijeni i zatekli svoju kćer i njenog partnera mrtve. Čak se pojavio i na njenom sprovodu. Kako 24sata doznaje, optužnica je pri kraju i uskoro bi trebala biti podignuta.