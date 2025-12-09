Andrea i Marijan su ubijeni iz Mašalinog službenog pištolja, evo kako je htio zbuniti policiju

Bliži se rok zagrebačkom ŽDO-u da podigne optužnicu protiv Matije Mašale (29), Frana Radinovića (31) i Andreja Bajca za dvostruko ubojstvo Andree K. (29) i Marijana C. (38) iz lipnja ove godine. Službeno imaju do 15. prosinca, no uvijek mogu tražiti produljenje roka za slučaj da sva vještačenja nisu gotova. Kako 24sata doznaje, ono najvažnije, balističko vještačenje je gotovo.

Kako su ubijeni sa 16 metaka, a kod Matije Mašale je pronađen njegov službeni poluautomatski pištolj HS Echalon kojeg je dobio kao vojnik, dugo se nagađalo da ih je upravo iz toga upucao. Sad je stigla i potvrda: Andrea K. i Marijan C. su ubijeni iz Mašalinog službenog pištolja kojeg je dobio kao vojnik i pripadnik predsjedničke počasne bojne. No stvari nisu tako jednostavne. Mašala i Radinović su ubojstvo isplanirali dovoljno da zamijene cijev Mašalinog pištolja s onim od Radinovića, koji također posjeduje poluautomatski HS Echalon.

Foto: Privatni album/

Na ispucanom metku, jedinstvene otiske ostavljaju cijev pištolja i izlaz cijevi, ali i udarna igla. A na udarnu iglu su zaboravili. Kako doznajemo, dio zrna pronađenih na mjestu zločina ima otiske cijevi pištolja koji pripada Radinoviću. Čahure imaju otiske udarne igle Mašalinog službenog pištolja. Dvojac se nadao da će im to zamesti trag i zbuniti istražitelje. Cijev su čak i očistili, ali ne dovoljno dobro. No kako smo već pisali, Radinović je popustio pod pritiskom istrage pa je progovorio, rekao da je zamjenska cijev koju je Mašala posudio kod njega u Samoboru i na kraju im predao i cijev i odjeću koju je nosio. Na njegovom HS Echalonu su vještaci pronašli zamjensku cijev, a sad i rezultati balističkog vještačenja pokazuju da nije lagao, barem u tom dijelu iskaza.

Drugi uhi?eni, za kojeg se sumnja da je pomogao vojniku u ubojstvu, priveden u državno odvjetništvo | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Tragove baruta su, kako doznajemo, pronašli i na Mašalinom mobitelu, kojeg je nosio sa sobom, pa su ih tako istražitelji uhvatili, kao i na motorističkoj potkapi, kacigi i licu. No kako kažu upućeni, Mašala se pokušao dovoljno dobro oprati. Kod Radinovića to nije slučaj, i kod njega su navodno pronađeni tragovi baruta i na tijelu i na kacigi. No pronađen je i njegov drugi pištolj marke Heckler & Koch iz kojeg je pucano prije vještačenja. Međutim, taj pištolj je kalibra .45, a Andrea i Marijan su ubijeni s kalibrom 9 mm pa je to oružje isključeno iz istrage dvostrukog ubojstva.

Drugi uhi?eni, za kojeg se sumnja da je pomogao vojniku u ubojstvu, priveden u državno odvjetništvo | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U zadnjih šest mjeseci sva trojica su u istražnom zatvoru, a nije se puno toga promijenilo od početka istrage: Mašala šuti, Radinović je rekao što je imao i ostaje pri tome da je pomogao jer mu je Mašala prijetio ubojstvom, a Bajac negira. Tužiteljstvo je, prema informacijama 24sata, spremno. Obrana Mašale, s druge strane, mora dokazati da Radinović laže i ubaciti sumnju da je Andreu K. i Marijana C. ubio netko drugi.

Zagreb: Nakon ispitivanja, uhi?enog vojnika prebacili nazad u pritvor | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Rekonstrukcija

Matija M. i Fran R. tog su krvavog 13. lipnja u 17 sati došli u Ulicu Šelendići u podsljemenskoj zoni. Matija je stigao motociklom Kawasaki Ninja ZX-12R, sa specifičnim zlatnim detaljima, a Fran u Matijinu automobilu Honda Accord, koji ima personalizirane tablice. Njihov plan kretao je upravo iz ove ulice, pomalo zabačene i okružene šumom, zbog čega su mislili da ih nitko neće vidjeti.

Narančastom vrpcom obljepljuju dijelove motocikla koji su inače zlatni. Obljepljuju i sjedalo, a nalijepili su i dvije trake u obliku slova "X" na prednji dio motocikla kako bi prikrili o kojoj je marki riječ. Međutim, u tome ih, kako neslužbeno doznajemo, zatječe jedan od stanara ulice.

Prišao im je i pitao ih što je bilo, a Matija mu je navodno dobacio kako su imali kvar te da će otići po dio koji mu treba. No kako će se poslije doznati, to je bila samo varka. Dok Fran ostaje pričati sa susjedom narednih pola sata, Matija, obučen sav u crno s bijelim tenisicama, će se zapravo uputiti u ulicu Črna voda u Markuševcu. Točnije - do zgrade u kojoj su živjeli Andrea i Marijan. Do tamo će mu trebati oko sedam minuta.

Foto: Privatni ahriv/Igor Soban/PIXSELL

Tamo je Matija stigao malo poslije 17 sati, i to motociklom koji su prije pokušali zakamuflirati. Sa sobom je imao napunjeno oružje. Prema rekonstrukciji krim istrage, motocikl je parkirao ispred zgrade, što su uočili i svjedoci, te potom kroz prolaz za pješake ušao u podzemnu garažu vile sa stanovima. Prema svemu sudeći, dobro je znao kuda se kreću njegove žrtve. Kako doznajemo od njima bliskih osoba, od stana do garaže Andrea i Marijan imali su samo desetak stepenica. Čekao je da se spuste iz stana. Marijan je sjeo na vozačko mjesto, a Andrea na suvozačko. Trebali su otići po Andreino dijete kod njenog bivšeg partnera i odvesti ga baki i djedu. Potom je Andrea trebala krenuti na posao. No onda ih je presreo Matija.

U 18.15 sati prišao je automobilu i počeo pucati u vozačevo staklo. Ispalio je 16 metaka, većinom u Andreu. Nakon toga izlazi iz garaže, oružje sakriva u motocikl, sjeda i bježi natrag prema Ulici Šelendići, gdje ga je čekao pomagač Fran R. Dvojac se opet sastaje oko 18 sati i 27 minuta. Kako doznajemo, Matija M. ondje je skinuo svu odjeću sa sebe, stavio je u vreću i ubacio na stražnje sjedalo svog automobila Honda, a koju je, kako smo naveli prije, tamo dovezao pomagač Fran. Za to vrijeme Fran R. skida narančastu traku s motocikla kako ga ne bi prepoznali na kamerama. Matija sjeda u Hondu, a Fran oblači specifičnu motorističku jaknu, sjeda na motocikl i udaljavaju se iz podsljemenske zone. Vidjelo ih je još dvoje svjedoka. Od mjesta na kojem su se našli do Ureda predsjednika na Pantovčaku, gdje je Matija radio kao pripadnik Počasno-zaštitne bojne, treba oko 20 minuta normalne vožnje. On je malo prije 19 sati stigao na svoje radno mjesto. Vreća s odjećom bila je cijelo vrijeme na stražnjem sjedalu automobila. Od egzekucije do posla, koji mu je trebao biti alibi, trebalo mu je oko 45 minuta.

Zagreb: Nakon ispitivanja, uhi?enog vojnika prebacili nazad u pritvor | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Dok se on pravi kako je sasvim običan, normalan dan, Fran R. juri motociklom u Sesvete, do zgrade u kojoj živi Matija M. Do tamo mu je trebalo oko pola sata, što znači da je motocikl prljav od blata, ispred zgrade parkirao oko 19 sati i 5 minuta. Skinuo je jaknu i kacigu, što su zabilježile i kamere na okolnim objektima, otišao do svojeg automobila, plavog BMW-a, te otišao kući. Tajming je bio odličan za Matijin alibi, koji je u to vrijeme već bio na poslu na Pantovčaku, sa puno svjedoka koji mogu potvrditi gdje je bio.

Međutim, u rekonstrukciji ove sekvence ulogu je odigralo i lociranje mobitela Matije M. Signal je zabilježen na Markuševcu u vrijeme ubojstva te poslije na Pantovčaku nakon ubojstva. Cijeli vikend i ponedjeljak policija je slagala mozaik ovog ubojstva, utvrđivala detalje, pregledavala snimke, tragala za počiniteljima. Osim lokacije mobitela, utvrdili su kako su vozači motocikla na snimkama različiti. Nisu iste visine, niti su jednako odjeveni. Otkrivaju i kako motocikl više nema narančaste detalje, a dovoljno je specifičan da ih nema puno u Zagrebu.

Zagreb: Policijski očevid još uvijek traje gdje su sinoć u ulici Črna voda ubijeni muškarac i žena | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Je li naručio ubojstvo?

Tjedan dana nakon njihovog uhićenja, uhićen je i Andrein bivši suprug Andrej Bajac pod sumnjom da je naručio dvostruko ubojstvo u kojem je Marijan bio kolateralna žrtva, a Andrea meta. Društvene mreže troje uhićenih su bile pune međusobne komunikacije i videa zajedničke vožnje motora.

Zagreb: Policija dovela osumnjičenog Andreja B. na pretres kuće | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Čim je isplivalo da su Mašala i Radinović uhićeni, Andreini prijatelji počeli su zvati medije da upozore na tu povezanost, a njena obitelj je to isto rekla policiji. Kako doznajemo, predali su policiji i nekakav USB kojeg je Andrea čuvala, ali vjerojatno se do suđenja neće saznati što je na njemu.

Uskoro je procurila i informacija da se Bajac s Mašalom i Radinovićem par dana prije ubojstva navodno našao u jednom restoranu. Bajac je u policiji šutio, a u državnom odvjetništvu je samo kratko rekao da nije kriv i da želi da se sve što brže i točnije istraži.