Trenutno je 200 tisuća oboljelih i 170 tisuća preživjelih od raka

Rak je neminovno jedna teška bolest, no svakako je medicina uznapredovala što omogućuje kontrolu terapije i u konačnici činjenicu da rak ne mora imati smrtni ishod. Rak ne treba podcjenjivati i on je izlječiv u ranoj fazi, a svakako su hvalevrijedni preventivni pregledi, rekla je dr. Ljiljana Ćenan, predstavnica obiteljskih liječnika i predsjednica Udruge za zdravstvenu pismenost, na četvrtom po redu Nacionalom danu preživjelih od raka, u organizaciji Portala zdravlje i Udruge za zdravstvenu pismenost.

Ćenan je dodala da priručnik i vodič zdravstvene pismenosti treba biti odaslan na adrese što više osoba kako bi imali saznanja da takvo što uopće postoji. Da je tome tako i također potrebno potvrđuje i činjenica da u ovome trenutku u Republici Hrvatskoj od neke vrste raka boluje oko 200 tisuća osoba. Nacionalni dan preživjelih od raka okupio je u Osijeku brojne eminentne zdravstvene stručnjake i predstavnike institucija. U prvome redu bila je tu državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek doc. dr. sc. Krunoslav Šego, doc. dr. sc. Ilijan Tomaš, predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Osijek, ali i brojne udruge oboljelih od raka.

Državna tajnica istaknula je važnost prevencije i ranog otkrivanja raka, ali i pohvalila Klinički bolnički centar Osijek, dodavši da će uskoro imati četiri prijeko potrebna linearna akceleratora te da provodi automatsku pripravu lijekova. Naglasila je da je 170 tisuća osoba preživjelih od raka te da ovaj događaj služi tome da se slavi život. Dodala je i da Vlada ulaže u dijagnostiku, prevenciju i vraćanje u društvo.

- Grad Osijek raste i ulaže u preventivnu medicinu i preventivne zdravstvene preglede u obiteljskoj medicini što je za svaku pohvalu, naglasila je Bubaš, kao i to da Vlada RH nastavlja biti partner kroz ulaganja u prevenciju te podsjetila još jednom da ono što se otkrije na vrijeme, može biti izlječivo. Dr. Tomaš pak naglasio je dvije ključne stvar - najprije činjenicu da je svake godine 23 tisuće novooboljelih, a oko 12 tisuća ih premine. Klinika, kazao je, liječi rane karcinome što dovodi do pada smrtnosti, no naglasio je da rak kolona zabrinjava, jer se tek svaka peta osoba odaziva na nacionalni program ranog otkrivanja što smanjuje mogućnost preživljavanja.

- Stvar je pojedinca želi li živjeti, a svakako naglašavam važnost odaziva na rano otkrivanje. Nelagodu od kolonoskopije treba odagnati, savjetuje dr. Tomaš.