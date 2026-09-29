Trgovački sud u Splitu otvorio predstečajni postupak nad Studencem: 'Važan prvi korak'

Trgovački sud u Splitu danas je donio rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Odluka Suda predstavlja važan prvi korak prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije te otvara strukturirani okvir za postizanje održivog dogovora s bankama, dobavljačima i drugim vjerovnicima. Odluka je donesena istoga dana kada je Uprava Studenca na brifingu za medije detaljnije predstavila okolnosti koje su dovele do podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka i aktivnosti koje kompanija poduzima s ciljem stabilizacije poslovanja.

„Odluka Suda važan je prvi korak prema stabilizaciji poslovanja Studenca, ali svjesni smo da je pred nama još mnogo posla. Otvaranje predstečajnog postupka daje nam strukturirani okvir u kojem možemo zajedno s vjerovnicima raditi na održivom rješenju i stvaranju uvjeta za dugoročnu stabilnost kompanije. Naš neposredni prioritet je stabilizirati poslovanje i opskrbu, ponovno uspostaviti stabilne odnose s dobavljačima te kroz otvoren i konstruktivan dijalog s bankama, dobavljačima i drugim vjerovnicima postići održiv dogovor. Posebno zahvaljujemo našim zaposlenicima na predanosti u ovom zahtjevnom razdoblju, kao i dobavljačima, partnerima i vjerovnicima na strpljenju i suradnji. Pred nama je zahtjevan proces, ali vjerujemo u poslovanje Studenca i sada smo u potpunosti usmjereni na stvaranje uvjeta za njegov oporavak i dugoročno održivo poslovanje“, izjavio je Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca.

Odluka o pokretanju predstečajnog postupka uslijedila je nakon razdoblja snažnog rasta Studenca kroz akvizicije i otvaranje novih trgovina. Od 2018. godine, kada je kompanija imala oko 380 trgovina, mreža je narasla na više od 1.300 prodajnih mjesta, čime je Studenac postao najveća maloprodajna mreža u Hrvatskoj prema broju trgovina. Takav rast zahtijevao je značajna ulaganja i financiranje. Poslovni rezultati u 2025. nisu bili u skladu s očekivanjima kompanije, dok istodobno nije bilo moguće produžiti kratkoročne izvore financiranja, što je dovelo do pritiska na likvidnost i rasta obveza prema dobavljačima. Uprava je u takvim okolnostima procijenila da predstečaj predstavlja najbolji put prema stabilizaciji poslovanja i postizanju održivog dogovora s vjerovnicima. Trgovine Studenca nastavljaju s radom. Ponovna uspostava stabilne i pouzdane opskrbe jedan je od neposrednih prioriteta kompanije. Studenac će u okviru predstečajnog postupka nastaviti konstruktivno surađivati sa svim relevantnim dionicima te će zaposlenike, dobavljače, vjerovnike i javnost pravodobno informirati o važnim sljedećim koraci