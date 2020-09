Trgovci o odluci Ustavnog suda: 'Teško je komentirati je li Stožer svojedobno bio u pravu ili ne'

Preživjeli smo to razdoblje i idemo dalje, no već smo se i u prošlosti susretali s time da je Ustavni sud bio protiv neradne nedjelje, zbog čega trgovci više ni ne inzistiraju na tome, rekao je Ivica Katavić...

<p>Ustavni sud danas je donio odluku prema kojoj su utvrdili da su sve odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite, osim jedne, bile u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. </p><p>Za Odluku o zabrani rada nedjeljom smatra se da nije bila u skladu s Ustavom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ustavni sud je u ponedjeljak u tajnosti odlučio da su mjere Stožera zakonite</strong></p><p><strong>Ivica Katavić</strong>, predsjednik Upravnog odbora KTC-a i Udruženja trgovine pri HGK kaže kako je teško komentirati je li Stožer svojedobno bio u pravu ili ne, piše <a href="https://www.vecernji.hr/biznis/trgovci-o-odluci-ustavnog-suda-otkrili-hoce-li-traziti-odstetu-zbog-gubitaka-1431335" target="_blank">Večernji.hr.</a> </p><p>– Preživjeli smo to razdoblje i idemo dalje, no već smo se i u prošlosti susretali s time da je Ustavni sud bio protiv neradne nedjelje, zbog čega trgovci više ni ne inzistiraju na tome, već da se slože koliko bi se nedjelja radilo, a koliko ne u godini i svaki od poslovnih subjekata sam odluči koje bi to bile u njihovim trgovinama – kaže Katavić.</p><p>Smatra kako je u koroni veći problem bio kad je Stožer ograničio radno vrijeme trgovina za što nije bilo nikakve potrebe te da je tu učinjena puno veća šteta. No to je bilo vrijeme kad se ništa nije znalo o virusu, koliko će i u kojoj mjeri utjecati na sve. <strong>KTC je prvi trgovački lanac u kojemu radnici od početka 2020. ne rade nedjeljom, a neće ni ubuduće, ustvrdio je Katavić.</strong></p><p><strong>Martin Evačić</strong>, predsjednik uprave NTL-a i čelnik Udruge trgovine HUP-a, kaže kako sumnja da će netko od trgovaca tražiti odštetu zbog gubitaka zbog odluke Ustavnog suda.</p><p>– Iako su neki za, a neki protiv neradne nedjelje, kod odluke Stožera svi smo bili rijetko jedinstveni da epidemiju ne bi trebalo iskoristiti za zabranu rada nedjeljom, već ako Vlada želi, da to riješi zakonom. S druge strane promet nama kao NTL-u zbog te zabrane nije pao već se prelio nešto na subote, nešto na ponedjeljke. Stav NTL-a, a i dobrog dijela trgovaca je da zabrana ili ne zabrana rada nedjeljom i ubuduće ne bi bitno utjecala na pad prometa trgovaca. Možda nekih, ali neznatno – rekao je Evačić.</p><p><strong>Drago Munjiza</strong>, glavni izvršni direktor Lonie smatra kako trgovci zbog odluke Ustavnog suda, kako su sve mjere Stožera osim zabrane rada nedjeljom bile zakonite i legitimne, ne bi trebali tražiti odštetu. No siguran je kako će dio njih to napraviti.</p><p>– Vjerujem da će se država žaliti višoj instanci, jer je to tema koju treba dobro protresti – rekao je Munjiza.</p><p><strong>Slobodan Školnik</strong>, direktor Emmezete, rekao je večeras za RTL kako je odluka Stožera i njima, a i drugim velikim centrima stvorila određene gubitke, ali neće tražiti naknadu štete.</p><p>– Neka ta šteta ostane zalog da smo svi naučili nešto iz toga, a država treba novce – kazao je Školnik.</p>