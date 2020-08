Trgovci vas ne smiju zvati ako je vaš broj u registru ‘Ne zovi’

Stroga pravila: Nazove li trgovac onoga čiji je broj u registru ili mu pošalje poruku, pa ga taj prijavi, kazne su do 100.000 kuna

<p>Kako bi upisao svoj broj telefona u besplatan registar ‘Ne zovi’, vlasnik broja treba popuniti zahtjev i predati ga svojem operateru, kažu u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti HAKOM.</p><p>Kad se broj upiše u registar “Ne zovi” i ako je potrošač označio da povlači dozvole za zvanje, trgovci taj broj moraju izbrisati iz svojega popisa i ne smiju više zvati ni nuditi proizvode SMS-om.</p><h2>Za sedam dana upišu broj</h2><p>Registar “Ne zovi” postoji od 31. siječnja 2017. i do 23. srpnja u njega je svoj broj upisalo 48.053 potrošača.</p><p>U HAKOM-u kažu su da se zahtjev na propisanom obrascu može dostaviti operateru na najmanje tri načina: osobno u poslovnici, poštom ili e-mailom. Operater će provjeriti valjanost zahtjeva i u roku od najviše sedam dana upisati broj u registar. Svoj broj mogu upisati samo potrošači, fizičke osobe, a ne može se upisati broj koji glasi na ime tvrtke. Osim potrošača koji imaju fiksnu ili mobilnu telefonsku liniju na pretplatu, svoj broj mogu upisati i oni koji koriste mobitel na bonove, no prije toga ga moraju registrirati kod svojeg operatera.</p><p>Propisani obrazac zahtjeva za upis telefonskog broja u registar na internetskoj stranici HAKOM-a može se preuzeti ili ga se može elektronički popuniti. Može ga se pronaći i na stranicama operatera ili dobiti u poslovnicama. Pri popunjavanju treba označiti i povlači li netko privole koje je ranije dao trgovcima da ga smiju kontaktirati. No može dopustiti pozive i samo određenom trgovcu. Na www.hakom.hr može se provjeriti je li broj upisan u registar, a može se vidjeti samo je li broj u registru, ali ne i podatke o vlasniku tog broja. Pitali smo HAKOM smije li operater pri predaji zahtjeva za upis broja u registar kopirati osobnu iskaznicu.</p><p>- Smatramo da ako korisnik predaje zahtjev za upis broja u registar u poslovnici nema potrebe kopirati osobni dokument, nego je dovoljno pokazati na uvid jer operater ima te podatke otprije, kad je sklopljen ugovor - kažu u HAKOM-u.</p><p>Dodali su da operater svojim korisnicima može omogućiti podnošenje zahtjeva i elektronički, e-mailom, ako pri tome može identificirati korisnika koji je podnio zahtjev. Zato obično, uz popunjeni zahtjev, treba poslati i presliku dokumenta kako bi operater mogao utvrditi ispravnost zahtjeva. Zahtjev se može predati i u ime starijeg člana obitelji, ali ga sam mora ispuniti i potpisati. <br/> Pitali smo operatere kako njihovi korisnici svoj broj mogu prijaviti u registar “Ne zovi”.</p><h2>Ponekad treba i osobna</h2><p>- U obrazac treba unijeti svoje podatke i potpisanog ga predati u neku od poslovnica Tele2, poslati poštom ili elektroničkom poštom. Dovoljan je samo popunjeni zahtjev i ne treba prilagati kopiju osobne iskaznice - rekli su u Tele2.</p><p>Iz Optima Telekoma su rekli da nije nužno dostaviti presliku osobne iskaznice, no njezin broj treba navesti na zahtjevu na za to predviđenome mjestu.</p><p>- Svaki korisnik može zatražiti upis u registar pozivom službi za korisnike, mailom i ostalim kanalima za komunikaciju kao što su chat, Facebook i Instagram, gdje ćemo ga uputiti što treba napraviti, a na njegov zahtjev poslat ćemo mu obrazac zahtjeva. Treba ga popuniti i potpisati te vratiti - kažu u Optimi.</p><p>Kao i kod ostalih, osim osobno na prodajnome mjestu, zahtjev za upis broja u registar kod A1 može se predati i elektroničkom poštom.</p><p>- To može biti s e-mail adrese koja je prethodno verificirana kao adresa elektroničke pošte korisnika telefonskog broja. Tad nije potrebno priložiti presliku osobne iskaznice. Verificiranim e-mailom se smatra i e-mail poslan iz Moj A1 aplikacije - kažu u A1. Šalje li se zahtjev poštom ili faxom, treba i kopija osobne iskaznice.</p><p>Iz Hrvatskog telekoma kažu da se obrazac može popuniti na stranici HAKOM-a, predati u poslovnici ili poslati elektroničkom poštom, a preslika osobne iskaznice nije potrebna.</p><h2>Zovu ako se krivo popuni</h2><p>- Ako je korisnik poslao neispravne podatke ili prepaid korisnik nije registriran te stoga nije moguć upis u registar, korisnicima mobitela šaljemo SMS, a fiksni broj zovemo da ih o tome obavijestimo. Ako se ne javlja, šaljemo mu pismo i novi obrazac koji treba ispravno ispuniti - rekli su u Hrvatskom telekomu.</p><h2>Prijavili 93, utvrdili su 22 nepravilnosti</h2><p>Potrošač čiji je broj u registru, a netko ga nazove ili pošalje reklamni SMS, može se žaliti Državnom inspektoratu popunjavanjem elektroničkog obrasca ili ga poslati poštom. Uz svoj broj treba navesti i broj s kojeg su ga zvali te vrijeme poziva ili slanja.</p><p> </p>