Tri istarska tartufa u Londonu prodali za nevjerojatnih 17.500 €! Sve ide u dobrotvorne svrhe

Najveći i najljepši plemeniti bijeli tartuf iz Istre odletio je avionom za London gdje je nedavno održana dobrotvorna aukcija kojom je za pulski Dnevni centar prikupljeno više od 15.000 funti ili 17.500 eura. Sve se događalo u veličanstvenom prostoru renomirane aukcijske kuće Sotheby's na londonskom New Bond Streetu, a kako doznajemo, veličanstvene, cijenom mnogima nedostižne podzemne gljive kupila je privatna osoba iz Londona.

Tako je pravi afrodizijački dragulj prirode koji je cijenjen više od zlata pronašao svoj put do kupca. A da ne može svako prisustvovati takvoj prestižnoj aukciji, detaljnije je objasnio direktor TZ Istre, Denis Ivošević.

- Tu je cijeli jedan reputacijski niz koji je prije aukcije trebalo provjeriti da bi netko uopće mogao doći na listu aukcijske kuće Sotheby's. Ne može baš stvatko prisustvovati aukciji - kazao je Ivošević.

Aukcija istarskih bijelih tartufa održana je 21. listopada u organizaciji TZ Istarske županije i uz donaciju tartufa obitelji Karlić. Na dražbi su tako ponuđena tri iznimna primjerka. I to: kapitalac od 525 grama te primjerci od 175 grama i 120 grama koji su zajedno dostigli vrtoglavu cijenu od 17.500 eura.

- Prikupljeni iznos u cjelosti je namijenjen pulskom Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda koji pruža uvjete za rehabilitaciju, edukaciju, odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju za područje cijele Istre. Na događaju je sudjelovalo dvadesetak uzvanika, kolekcionara, gurmana i članova ekskluzivne londonske društvene scene koji su istarski bijeli tartuf imali priliku doživjeti i na tanjuru, kao glavni adut večere pripremljene u okrilju Sotheby's Dining Rooma. Tartufi su odletjeli avionom put novog vlasnika -odao je Ivošević.

Ovo nije prva takva ekskluzivna aukcija. Prva je održana 2019. godine, netom prije pandemije.

- I te 2019. godine novčana sredstva bila su namijenjena pulskom centru. Ideja je bila napraviti, obzirom da Istra već ima partnerstva s raznim vrhunskim svjetskim brendovima, još jedno partnerstvo jer je tartuf produkt koji ima jako malo zemalja na svijetu, a plemeeniti bijeli tartuf imaju samo regija Alba i regija Istra. Htjeli smo tu jedinstvenost upariti s velikim eventom da svi koji su bili na aukciji doznaju više o Istri i Hrvatskoj. I kada se sve to skupa okruni humanitarnom akcijom, krug je zatvoren - smatra Ivošević.