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Tri mitska pitanja i odgovori koji užasavaju: 'Crvena uzbuna” nastupit će tijekom ljeta'!

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Tri mitska pitanja i odgovori koji užasavaju: 'Crvena uzbuna” nastupit će tijekom ljeta'!
Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA/REUTERS
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Tri pitanja iz tjednika Express bila su tri tjedna na odmoru, s kojeg su se vratila osunčana, preplanula i puna elana, što je bio neposredni povod da im postavimo - tri pitanja. Evo ingenioznih odgovora o sudbini svijeta...

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