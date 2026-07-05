Tri pitanja iz tjednika Express bila su tri tjedna na odmoru, s kojeg su se vratila osunčana, preplanula i puna elana, što je bio neposredni povod da im postavimo - tri pitanja. Evo ingenioznih odgovora o sudbini svijeta...
KUNDID ILI VOLTAIREOV CANDID? PLUS+
Tri mitska pitanja i odgovori koji užasavaju: 'Crvena uzbuna” nastupit će tijekom ljeta'!
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I, kako vam izgleda svijet nakon tri tjedna hibernacije?
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