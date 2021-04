Kad sam doživjela napad nisam to tako gledala, ali sad s odmakom razumijem da su njegovi pokreti bili dobro uhodani, isprobani. Ne čudi me recidivizam, tako da me ne čudi da nisam jedina, a ni da ima još profesora koji su seksualno maltretirali više studentica. Takvi ljudi vide da mogu jednom proći nekažnjeno pa nastave - govori jedna od žrtava profesora s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Tamo je broj prijavljenih s deset skočio na 13, a sve tri nove prijave se odnose na već prijavljene profesore.

- Obavljena su sva saslušanja žrtava i razgovori sa svim prijavljenim profesorima. Povjerenstvo se usuglasilo oko mišljenja za svaki slučaj pa smo ih dostavili dekanu - govori studentska pravobraniteljica na Filozofskom fakultetu, Norma Trkovnik.

Posebno osnovano povjerenstvo može samo predložiti sankcije za počinitelje, a dekan odlučuje o kojim sankcijama se radi te hoće li ih uopće biti. Po Zakonu o radu, u roku od osam dana, svaka prijava se trebala istražiti te su se odluke o sankcijama već trebale donijeti. No šanse za kaznenopravnom odgovornosti počinitelja su gotovo nikakve s obzirom da je rok za prijavu seksualnog uznemiravanja tri mjeseca od samog događaja. V.D. dekana Miljenko Jurković nam je potvrdio da je prošli tjedan dobio mišljenja Povjerenstva te da je već počeo postupati prema njima, no nije nam otkrio je li bilo sankcija.

S druge strane, na Akademiji dramske umjetnosti, istrage su još u tijeku, ali paralelno rade i edukacije.

- Radimo, radimo. Dozvolila sam Povjerenstvu produženje istrage kako bi se sve stiglo napraviti temeljito i po pravilima. U međuvremeno smo započeli s edukacijom i nastavnika i studenata - objašnjava nam dekanica Franka Perković.

Smetaju joj pitanja kao što je 'Zašto se nije žrtva javila odmah?' ili zaključci da su žrtve šutnjom pristale na ikakav čin.

- Nije istina da nasilja nije bilo i prije i da su žrtve na to prije pristajale pa je ovo sad nekakva promjena. Nasilja je bilo i žrtve su šutjele, ali ne iz pristanka, nego zato što nije bilo kanala komunikacije. Žrtve se ne usude prijaviti zbog manja povjerenja u institucije. Drago mi je što vidim promjene u komunikaciji i generalno na Akademiji - govori Perković.

Na Akademiji kreće program 'Nismo tražile', a dekanica kaže da će se kroz taj program educirati i studenti i profesori.

- Suočit ćemo se s ovim svime, ne bježimo iako je tema teška. Baš zato smo tu i stvaramo prostor u kojem žrtve mogu prokazati nasilnike - zaključila je.

Program će biti održan tijekom travnja i svibnja, a Uprava se nada da će ovakvim koracima spriječiti bilo kakav oblik nasilja u budućnosti te da će studenti steći povjerenje u svoj fakultet.

- Edukativna linija programa sastojat će se od predavanja pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić te njenog pravnog savjetnika Nebojše Paunovića na temu rodne ravnopravnosti, s posebnim fokusom na ovu temu u kontekstu obrazovnih institucija - kažu s Akademije.

Nakon predavanja, udruga Ženska soba održat će četverodnevnu edukaciju za profesore i studente. Edukacija će se fokusirati na upoznavanje s najčešćim predrasudama vezanim uz seksualno nasilje, njegovim osnovnim oblicima te informiranje o mehanizmima prijave seksualnog nasilja te o postojećim oblicima zaštite osoba koje su ga preživjele. Kroz dva okrugla stola, i studenti i profesori (koji nisu predmet istrage) će moći razgovarati o situaciji na Akademiji i načinima da se ona poboljša.

Pokrenuli su i web stranicu nismotrazile.adu.hr na kojoj se mogu naći informacije o tome kako i kome prijaviti, kako izgleda istraga po podnesenoj prijavi, što se događa dalje s prijavom i što Akademija poduzima kako bi zaštitila studentice i studente. Ovime pokušavaju smanjiti strah kod žrtava kako bi svaki nasilnik bio prijavljen. U izradi je i Pravilnik o prevenciji i zaštiti studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja, zlostavljanja, ucjenjivanja i seksualne diskriminacije.