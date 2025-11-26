Obavijesti

Komentari 9
Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a

Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a
Provjerili smo što hrvatski pacijenti u tim privatnim klinikama zauzvrat mogu dobiti preko uputnice. Pogledajte

U privatne klinike u Hrvatskoj godišnje se slijevaju milijuni eura iz državnog proračuna, a najviše novca od države uvijek dobivaju tri iste klinike, koje su zajedno dobile gotovo 60 milijuna eura od HZZO-a, točnije 59,55 milijuna eura. Iznos svake godine raste, a mi smo provjerili što hrvatski pacijenti u tim privatnim klinikama zauzvrat mogu dobiti, odnosno koje im zdravstvene usluge pružaju navedene klinike preko uputnice. Odgovor je - ne mnogo. A i čekaju.

