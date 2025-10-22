Trojac financijaša iz Agrokora će se nagoditi i izgleda da neće u zatvor? Todorić je u problemu...

Izgleda da bi bivši gazda Agrokora Ivica Todorić uskoro mogao ostati sam u optužnici teškoj 179 milijuna eura. Kada je slučaj Agrokor počeo, prvo je bilo 15 optuženih, ali je u ljetos podignuto optužnici ostalo samo njih šestero. Nakon novog vještačenja, iz optužnice su tada ispali svi članovi uprave, uključujući i Todorićeve sinove jer je Uskok odlučio da nema dovoljno dokaza protiv njih u slučaju koji se smatra najvećim izvlačenjem novca iz tvrtke u Hrvatskoj.

U toj novoj optužnici iz srpnja je uz Todorića ostalo još petero ljudi - iz Agrokora Tomislav Lučić, bivši izvršni direktor sektora financija, Alojzije Pandžić koji je vodio financijsku kontrolu i Marijan Alagušić iz kontrole koji je bio podređen Pandžiću, dok je iz revizorske kuće Baker Tilly koja je radila reviziju Agrokorovih knjiga, ostao Olivio Discordia i Sanja Hrstić.

Sada neslužbeno iz više izvora čujemo da bi se trojac financijaša iz Agrokora trebao nagoditi na sutrašnjem optužnom vijeću. I oni će, navodno, sve priznati pod izlikom da su sve radili po naputku Ivice Todorića. Nismo uspjeli službeno potvrditi ovu informaciju, ali je nitko nije ni demantirao. Moguće je da Uskok i odvjetnički tim bruse zadnje detalje nagodbe.

Inače, nikoga od trojice financijaša - Lučića, Pandžića i Alagušića, Uskok ne tereti da su se osobno okoristili od inkriminiranih malverzacija. Prema informacijama koje kolaju u odvjetničkim krugovima, trojac bi se čak trebao nagoditi za uvjetne kazne. To znači da ne moraju u zatvor ako određeni broj godina na ponove kazneno djelo.

- Po uputi klijenta, nemam nikakvog komentara – odgovorila nam je Lučićeva odvjetnica Laura Valković na pitanje je li točno da će se nagoditi.

U novoj optužnici su tri glavne točke za koje se tereti Todorić, trojac financijaša iz Agrokora i dvoje revizora koji su sve blagoslovili svojim potpisima. Prvo, tereti ih se da su lažno prikazivali financijske pokazatelje i poslovne rezultate, odnosno da su od 2006. do 2016. prikazivali dobit iako je Agrokor nije ostvarivao. A na osnovu toga je Todoriću i njegovu Agrokoru u Švicarskoj, isplaćivana dividenda. Istovremeno su prikrivali obveze Todorića i njegove druge tvrtke Agrokor Projekti prema Agrokoru.

Tako je od 2008. do 2014. godine Todoriću isplaćena nepripadajuća dividenda od ukupno 224 milijuna kuna ili gotovo 30 milijuna eura. Njegovu švicarskom Agrokoru isplaćena je dividenda od 318 milijuna ili više od 42 milijuna eura, a Agrokoru je nanesena šteta od 542 milijuna kuna ili gotovo 72 milijuna eura.

Druga točka se odnosi na isplatu Agrokorova novca Todoriću kojim je on otkupio od Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) udio u Agrokoru koji je tad banka držala. Todoriću je prije 12 godina s računa Agrokora isplaćeno više od 100 milijuna eura, a u knjigama je stvoren "privid" da je taj novac osiguran i da će ga Todorić vratiti. U konačnici je dug u iznosu višem od 93 milijuna nevraćenih eura isknjižen. Zanimljivo je da je netom prije nego što će Todorić prepustiti izvanrednoj upravi Agrokor napravljen financijski luping prebacivanja međusobnih tražbina, a u konačnici se u optužnici navodi da se Todorić na tome okoristio za 704 milijuna kuna ili 93 milijuna eura, što je šteta oko 321 milijun kuna više nego u optužnici prije pet godina.

Treća točka optužnice je vrlo šturo opisana iako je riječ o možda najrazumljivijem načinu kako je funkcionirala obitelj Todorić na trošak Agrokora. Samo se navodi da je Agrokor tijekom sedam godina na račun švicarskog Agrokora uplatio gotovo 14 milijuna eura, a Todorić je podizao gotovinu ili su plaćani "neposlovni izdaci" članova obitelji i njega preko tog računa. Tereti ga se da se okoristio za tih gotovo 14 milijuna eura ili oko 110 milijuna kuna.

U stvarnosti se radi da je veliki dio troškova obitelji bio povezan s tim računom, a 24sata su ranije otkrila da je s tim novcem plaćeno i skupo uređenje Kulmerovih dvora britanskom dizajneru. To je samo dio troškova.

- Tereti ga se da je nalagao plaćanje troškova uređenja nekretnine u Zagrebu, troškova kupovine odjeće, modnih dodataka, oružja, ljetovanja, zimovanja, safari putovanja te prepariranja životinja i drugih troškova koji ne predstavljaju troškove poslovanja trgovačkog društva - bilo je navedeno u priopćenju odvjetništva o optužnici prije pet godina, dok je ljetos samo šturo opisano da se okoristio za 14 milijuna eura bez ovakvih detalja.

Ako trojica financijaša zaista sve priznaju, to u još teži položaj stavlja Todorića koji inače smatra da mu se politički podmeće i ne priznaje optužnicu. Tvrdi da iz tvrtke nije izvukao ni cent, te da je u konačnici bivši Agrokor njemu ostao dužan.