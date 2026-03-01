Obavijesti

ESKALIRALO NA BLISKOM ISTOKU

Troje mrtvih u iranskim udarima na UAE. Ministarstvo upozorilo Hrvate: 'Boravite u zatvorenom'

Piše HINA,
Troje mrtvih u iranskim udarima na UAE. Ministarstvo upozorilo Hrvate: 'Boravite u zatvorenom'
Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS/REUTER

Hrvatski konzulat u najmnogoljudnijem gradu UAE-a Dubaiju pomno prati razvoj situacije, navodi se u priopćenju...

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u nedjelju je preporučilo hrvatskim državljanima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima da borave u zatvorenom dalje od prozora te da izbjegavaju izlaske i velika okupljanja, nakon što je u toj zemlji u iranskim napadima poginulo troje ljudi. 

Zrinjevac upozorava da ne izlaze ni u slučaju prekida komunikacijskih veza. "Čekajte uspostavu signala za nove informacije", objavilo je ministarstvo na Facebooku. 

Hrvatski konzulat u najmnogoljudnijem gradu UAE-a Dubaiju pomno prati razvoj situacije, navodi se.

Ministarstvo je ranije objavilo da u toj zemlji savezniku SAD-a živi oko 2000 Hrvata, a obično boravi njih između 500 i 1000. 

U Iranu, koji su napali Izrael i Sjedinjene Američke Države i koji je odgovorio napadima na američke baze diljem Perzijskog zaljeva, još je desetak hrvatskih državljana, objavilo je ministarstvo koje kaže da oni zasad nisu zatražili nikakvu pomoć. 

