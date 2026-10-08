Troje poginulih u napadima na zračne luke u Saudijskoj Arabiji

Tri osobe su poginule, a deseci su ozlijeđeni u napadima na dvije zračne luke u Saudijskoj Arabiji, objavila je u srijedu saudijska uprava za civilno zrakoplovstvo (GACA). Napadi su izvedeni u utorak i srijedu na zračne luke u Rijadu i Abhi, priopćila je uprava na društvenoj mreži X. U napadu na zračnu luku u Abhi, na jugozapadu zemlje, poginule su dvije žene, državljanke Alžira i Maroka, a ozlijeđeno je 28 osoba, među kojima i saudijski državljani.

U napadu na zračnu luku u Rijadu poginuo je sudanski državljanin, a još osam osoba je ozlijeđeno.

U oba napada nastala je i materijalna šteta, no uprava nije iznijela dodatne pojedinosti. GACA nije navela tko stoji iza napada niti odakle su izvedeni.

🔴Dramatic scenes at Riyadh Airport, where large fires are visible across the grounds & an aircraft is reportedly engulfed in flames. #AnsarAllah #Yemen 📹@Rizvana_72 https://t.co/pgmLhHUrOZ https://t.co/53JegYV4UM — ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) October 8, 2026

Jemenski hutistički pobunjenici, povezani s Iranom, ranije su preuzimali odgovornost za napade na obje zračne luke. U ponedjeljak su objavili da su ispalili balistički projektil na međunarodnu zračnu luku u Abhi. Hutisti su posljednjih dana intenzivirali napade na ciljeve u susjednoj Saudijskoj Arabiji, dok rat u Jemenu eskalira.

Saudijska Arabija podupire međunarodno priznatu jemensku vladu i više je puta izvodila zračne napade na šijitske pobunjenike. Prema navodima jemenske vlade, vladine snage u nedjelju su pokrenule ofenzivu s ciljem ponovnog zauzimanja svih područja pod kontrolom hutista.