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UDARI HUTISTA

Troje poginulih u napadima na zračne luke u Saudijskoj Arabiji

Piše HINA,
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Troje poginulih u napadima na zračne luke u Saudijskoj Arabiji
Foto: X.com
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Napadi su izvedeni u utorak i srijedu na zračne luke u Rijadu i Abhi, priopćila je uprava na društvenoj mreži X. U napadu na zračnu luku u Abhi, na jugozapadu zemlje, poginule su dvije žene

Tri osobe su poginule, a deseci su ozlijeđeni u napadima na dvije zračne luke u Saudijskoj Arabiji, objavila je u srijedu saudijska uprava za civilno zrakoplovstvo (GACA). Napadi su izvedeni u utorak i srijedu na zračne luke u Rijadu i Abhi, priopćila je uprava na društvenoj mreži X. U napadu na zračnu luku u Abhi, na jugozapadu zemlje, poginule su dvije žene, državljanke Alžira i Maroka, a ozlijeđeno je 28 osoba, među kojima i saudijski državljani.

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U napadu na zračnu luku u Rijadu poginuo je sudanski državljanin, a još osam osoba je ozlijeđeno.

U oba napada nastala je i materijalna šteta, no uprava nije iznijela dodatne pojedinosti. GACA nije navela tko stoji iza napada niti odakle su izvedeni.

Jemenski hutistički pobunjenici, povezani s Iranom, ranije su preuzimali odgovornost za napade na obje zračne luke. U ponedjeljak su objavili da su ispalili balistički projektil na međunarodnu zračnu luku u Abhi. Hutisti su posljednjih dana intenzivirali napade na ciljeve u susjednoj Saudijskoj Arabiji, dok rat u Jemenu eskalira.

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