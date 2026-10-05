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na Bliskom istoku

Novi vojni savez? Pakistan, Saudijska Arabija i Turska dogovorile zajedničku obranu

Piše HINA,
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Novi vojni savez? Pakistan, Saudijska Arabija i Turska dogovorile zajedničku obranu
Foto: Turkish Foreign Ministry
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Pakistan, Saudijska Arabija i Turska dogovorili su se o hitnoj provedbi zajedničke obrane, čime žele osnažiti sigurnost regije uslijed sve učestalijih napada na Saudijsku Arabiju.

Pakistan, Saudijska Arabija i Turska dogovorili su se u ponedjeljak da odmah krenu u provedbu svojih obveza o zajedničkoj obrani i osiguraju "brzo raspoređivanje" dogovorenih vojnih snaga i kapaciteta u Saudijskoj Arabiji, objavile su tri zemlje u zajedničkom priopćenju koje je objavilo pakistansko ministarstvo vanjskih poslova. Odluka je donesena na izvanrednom sastanku Obrambenog saveza iz Meke u Rijadu, a provest će se prema "odobrenim aranžmanima" i nacionalnim zakonima triju zemalja, navodi se u priopćenju.

Sastanak je "potvrdio solidarnost i jedinstvo naših zemalja u suočavanju s brutalnim napadima na Kraljevinu i sveta mjesta", objavio je saudijski ministar obrane na platformi X.

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Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv jemenskih hutista, priopćila je u četvrtak da je ta skupina povezana s Iranom napala stanicu za distribuciju električne energije u saudijskom gradu Medini, koja opskrbljuje strujom Prorokovu džamiju, jedno od najsvetijih mjesta islama.

Tri su zemlje u kolovozu potpisale Sporazum o zajedničkoj obrani iz Meke, prema kojem se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve.

U tada objavljenom sporazumu nisu navedene pojedinosti o vojnim obvezama ili obrambenim dužnostima svake pojedine zemlje.

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