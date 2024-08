Trojicu muškaraca našli su kako leže. Žena koja je došla tražiti muža neutješno je plakala...

Ovo je velika tragedija za ovaj naš kraj, troje ljudi je stradalo. Dvojicu poznajem jako dobro, moji su vršnjaci, išli su sa mnom u školu, znamo se iz rane mladosti. Mogu samo reći sve najbolje o njima, dobri ljudi, vrijedni, radni, imaju žene, djecu... kazao nam je potreseni načelnik općine Velika Ludina Dražen Pavlović. Naime, u petak ujutro u kleti na području Velika Ludine pronašli su beživotna tijela trojice muškaraca u dobi od 57, 58 i 73 godine. Iz Pu sisačko-moslavačke izvijestili su da je 30. kolovoza oko 6.30 sati policija zaprimila dojavu da se u vikendici na području Velike Ludine nalaze tri muškarca koji se ne osjećaju dobro.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Pokretanje videa... 01:11 [TOP 3 VIJESTI DANA] Tuga u Velikoj Ludini: Našli su ih da leže, žena je plakala | Video: 24sata/Video

- Izlaskom na mjesto događaja, policijski su službenici zatekli tri beživotna tijela, dok na tijelima nisu uočene vanjske ozljede. Tijela su prevezena na odjel patologije sisačke Opće bolnice gdje će se obaviti obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog događaja - priopćila je sisačka policija.

U vikendici nedaleko Popovače nađena tri tijela | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Na mjestu događaja obavili su očevid kojim je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice iz Sisku u suradnji s vještacima Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić". Kao uzrok tragedije neslužbeno se spominje trovanje suhim ledom, koji je ugljikov dioksid (CO2) u krutom stanju, no točan uzrok smrti znat će se tek nakon obdukcije.

Kako neslužbeno doznajemo, trojica muškaraca u četvrtak su bila u berbi. Kako je zbog vrlo visokih temperatura još prevruće za berbu navodno su koristili suhi led za hlađenje grožđa. Zvali su još jednog prijatelja, koji nije mogao ići s njima, no navodno ih upozorio na opasnosti i rekao im da pripaze kako će ga koristiti. Trebali su navečer doći kući, no nisu. Supruga jednog od njih zabrinula se kad nije došao kući jer je trebao ići ujutro na posao i pokušala ga je dobiti telefonom, no nije se javljao.

U vikendici nedaleko Popovače nađena tri tijela | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Zvala je i prijatelja koji je trebao biti s njima kao i žurne službe te krenula prema kleti. Kad je prijatelj stigao, žena je već bila tamo i plakala. Ubrzo potom stigla je i Hitna pomoć. Kako su odmah posumnjali na trovanje nitko nije ulazio u podrum dok nisu stigli vatrogasci s maskama i izvukli beživotna tijela trojice muškaraca. Neslužbeno smo doznali i da je riječ o podrumu dubokom oko tri metra koji nema prozore ni ventilacijski sustav.

- Ovih dana imamo dane općine, nismo mogli ništa otkazivati, no donijeli smo odluku da u ponedjeljak, prvi radni dan, bude dan žalosti - kazao nam je načelnik Dražen Pavlović.