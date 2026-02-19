Obavijesti

Troma i bešćutna birokracija nepotrebno ugrožava živote pacijenata u Hrvatskoj

Piše Martina Pauček Šljivak
Troma i bešćutna birokracija nepotrebno ugrožava živote pacijenata u Hrvatskoj

Povišene vrijednosti šećera u krvi dodatno oštećuju krvne žile, povećava se rizik od srčanog i moždanog udara, dolazi do pogoršanja bubrežne funkcije te pojave kroničnih rana.

Dok osobe koje žele smršaviti mogu kupiti lijekove Ozempic i Mounjaro u ljekarnama na privatan recept, istovremeno su ti lijekovi teško dostupni onima koji ih trebaju - dijabetičarima.

