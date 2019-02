Troskot pobjegao od Markić u samostan na duhovnu obnovu

Vođa građanske inicijative Narod odlučuje, Zvonimir Troskot, napustio je tu inicijativu i navodno se povukao u samostan na duhovnu obnovu. Inicijativu je osnovala Željka Markić.

- On nije aktivan u inicijativi Narod odlučuje lani od lipnja - kažu u inicijativi. Pokušali smo doznati koji je razlog njegova odlaska, ali u Narod odlučuje kažu da se za sva pitanja obratimo Troskotu, no on nam se nije javio.

Katoličke udruge, doznaje se, podijelile su se na one koje se žele baviti samo svjetonazorskim pitanjima i one koje žele u politiku. One koje su se odlučile za vjeru, navodno razmatraju osnivanje nove inicijative ‘Istina s ljubavlju’, čiji bi pokrovitelj bila zaklada Rhema, u kojoj značajnu ulogu ima Ivić Pašalić.

- To nije moja zaklada. Osnovalo ju je 14 osnivača, većinom bračni parovi i poduzeća, među kojima je i naša obiteljska tvrtka - rekao nam je Ivić Pašalić.