NA SLOBODI JE

Trostruki ubojica iz BiH izašao iz zatvora, poznat po izjavi 'nemoj Hadžija, nećemo te više...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot: YouTube/Hayat Media BIH

Nakon što su ga u svibnju 2001. godine pretukli i, kako tvrdi, nisu bili kažnjeni, odlučio je sam uzeti pravdu u svoje ruke

Nakon 24 godine iza rešetaka iz zatvora je izašao Fikret Hadžić, poznatiji kao Hadžija, a tu informaciju za Klix.ba potvrdio je direktor Kazneno-popravnog zavoda Zenica Rusmir Isak. Hadžija je u zatvoru završio nakon što je početkom svibnja 2002. godine u Lukavcu ubio tri člana obitelji Kasumović. Kako je tvrdio godinama je trpio maltretiranje od te obitelji.

Nakon što su ga u svibnju 2001. godine pretukli i, kako tvrdi, nisu bili kažnjeni, odlučio je sam uzeti pravdu u svoje ruke. Nakon toga, godinu dana kasnije dočekao je četvoricu članova obitelji na jednom mjestu, na Praznik rada.

OBITELJ DOBILA ODGOVORE Policija u SAD-u riješila strašan slučaj ubojstva cure (16) nakon 44 godine! Pomogao im podcast
Policija u SAD-u riješila strašan slučaj ubojstva cure (16) nakon 44 godine! Pomogao im podcast

Tada je ubio trojicu, uključujući oca i sina, Osmana i Bahriju, te Kuduma Kasumovića, dok je četvrti član obitelji uspio pobjeći. Isto tako Hadžić je poznat po izjavi koju je dao u jednoj emisiji. 

- Izranjavao sam ih da ne mogu bježati. Plaču, dreče: 'Nemoj, nećemo te Hadžija više nikad.' I nećeš. Što ćeš, ja sam ih riješio pobiti i gotovo - rekao je. 

Zbog ovih ubojstava osuđen je na 21 godinu zatvora, a još tri godine dobio je zbog pisma koje je poslao Vrhovnom sudu Federacije BiH, a u kojem je tražio da obitelj bude kažnjena "barem s 10 KM", zaprijetivši da će biti posljedica ako se to ne dogodi.

Vratite 15 auta! Evo koliko je ski savez trošio i što su sve vozili Pavlek, Eror, Kostelići, skijaši...
REZOVI POSLIJE PAVLEKA

Vratite 15 auta! Evo koliko je ski savez trošio i što su sve vozili Pavlek, Eror, Kostelići, skijaši...

Nakon izvlačenja novca, Savez ide u mjere štednje i ostavlja samo kombi vozila i pet auta. Evo kakve automobile je dosad plaćao i za Vedrana Pavleka, osumnjičene Nenada Erora, Damira Raosa i mnoge druge...
Na jugu Hrvatske pao je snijeg!
PRODOR HLADNE FRONTE

Na jugu Hrvatske pao je snijeg!

Zahladilo je naglo u dalmatinskom zaleđu, na meteorološkoj postaji Dinara u četvrtak u 8 sati izmjerena je temperatura od minus dva stupnja Celzijeva...
Zbog lažnih prijetnji bombama uhićeno je najmanje troje ljudi, među njima jedan maloljetnik?
UHIĆENJA DILJEM HRVATSKE

Zbog lažnih prijetnji bombama uhićeno je najmanje troje ljudi, među njima jedan maloljetnik?

I potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da je nekoliko osoba na području Hrvatske uhićeno radi povezanosti s lažnim dojavama o postavljenim bombama

