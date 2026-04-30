Trostruki ubojica iz BiH izašao iz zatvora, poznat po izjavi 'nemoj Hadžija, nećemo te više...'

Nakon 24 godine iza rešetaka iz zatvora je izašao Fikret Hadžić, poznatiji kao Hadžija, a tu informaciju za Klix.ba potvrdio je direktor Kazneno-popravnog zavoda Zenica Rusmir Isak. Hadžija je u zatvoru završio nakon što je početkom svibnja 2002. godine u Lukavcu ubio tri člana obitelji Kasumović. Kako je tvrdio godinama je trpio maltretiranje od te obitelji.

Nakon što su ga u svibnju 2001. godine pretukli i, kako tvrdi, nisu bili kažnjeni, odlučio je sam uzeti pravdu u svoje ruke. Nakon toga, godinu dana kasnije dočekao je četvoricu članova obitelji na jednom mjestu, na Praznik rada.

Tada je ubio trojicu, uključujući oca i sina, Osmana i Bahriju, te Kuduma Kasumovića, dok je četvrti član obitelji uspio pobjeći. Isto tako Hadžić je poznat po izjavi koju je dao u jednoj emisiji.

- Izranjavao sam ih da ne mogu bježati. Plaču, dreče: 'Nemoj, nećemo te Hadžija više nikad.' I nećeš. Što ćeš, ja sam ih riješio pobiti i gotovo - rekao je.

Zbog ovih ubojstava osuđen je na 21 godinu zatvora, a još tri godine dobio je zbog pisma koje je poslao Vrhovnom sudu Federacije BiH, a u kojem je tražio da obitelj bude kažnjena "barem s 10 KM", zaprijetivši da će biti posljedica ako se to ne dogodi.