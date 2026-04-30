Nakon što su ga u svibnju 2001. godine pretukli i, kako tvrdi, nisu bili kažnjeni, odlučio je sam uzeti pravdu u svoje ruke
Trostruki ubojica iz BiH izašao iz zatvora, poznat po izjavi 'nemoj Hadžija, nećemo te više...'
Nakon 24 godine iza rešetaka iz zatvora je izašao Fikret Hadžić, poznatiji kao Hadžija, a tu informaciju za Klix.ba potvrdio je direktor Kazneno-popravnog zavoda Zenica Rusmir Isak. Hadžija je u zatvoru završio nakon što je početkom svibnja 2002. godine u Lukavcu ubio tri člana obitelji Kasumović. Kako je tvrdio godinama je trpio maltretiranje od te obitelji.
Nakon što su ga u svibnju 2001. godine pretukli i, kako tvrdi, nisu bili kažnjeni, odlučio je sam uzeti pravdu u svoje ruke. Nakon toga, godinu dana kasnije dočekao je četvoricu članova obitelji na jednom mjestu, na Praznik rada.
Tada je ubio trojicu, uključujući oca i sina, Osmana i Bahriju, te Kuduma Kasumovića, dok je četvrti član obitelji uspio pobjeći. Isto tako Hadžić je poznat po izjavi koju je dao u jednoj emisiji.
- Izranjavao sam ih da ne mogu bježati. Plaču, dreče: 'Nemoj, nećemo te Hadžija više nikad.' I nećeš. Što ćeš, ja sam ih riješio pobiti i gotovo - rekao je.
Zbog ovih ubojstava osuđen je na 21 godinu zatvora, a još tri godine dobio je zbog pisma koje je poslao Vrhovnom sudu Federacije BiH, a u kojem je tražio da obitelj bude kažnjena "barem s 10 KM", zaprijetivši da će biti posljedica ako se to ne dogodi.
