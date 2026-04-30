Policija u SAD-u riješila strašan slučaj ubojstva cure (16) nakon 44 godine! Pomogao im podcast

Nakon više od četiri desetljeća tame i tišine, brutalan slučaj ubojstva i silovanja 16-godišnje Roxanne Sharp koji je potresao gradić Covington u Louisiani napokon je dobio svoj epilog. Zahvaljujući nevjerojatnom spoju moderne DNK tehnologije, upornosti jednog policajca koji pravdu nije dočekao i inovativnog true-crime podcasta, u travnju 2026. godine uhićena su četvorica muškaraca koje se sumnjiči za zločin iz 1982. godine, prenosi Miami Herald.

Njihova imena bila su na radaru policije desetljećima, no ključni dokazi stigli su tek nedavno, oživjevši nadu da nijedna žrtva neće biti zaboravljena.

Tijelo Roxanne Sharp, mlade majke, pronađeno je 12. veljače 1982. u šumovitom području blizu sajmišta u okrugu St. Tammany. Obdukcija je potvrdila najgore sumnje - djevojka je bila grupno silovana i zadavljena. Početna istraga, koju je vodila lokalna policija, brzo je zapela. Zbog nedostatka fizičkih dokaza i nespremnosti svjedoka da surađuju, slučaj je odložen u ladicu i postao je jedan od najmračnijih neriješenih zločina u zajednici. Godinama se o njemu šaputalo, ali nitko nije javno govorio.

Stvari su se dodatno zakomplicirale kada je zloglasni serijski ubojica Henry Lucas, poznat kao "Ubojica po priznanju" jer je lažno priznao stotine ubojstava, preuzeo odgovornost i za smrt Roxanne Sharp. Kasnije je povukao svoje priznanje, a dodatni dokazi su ga u potpunosti isključili kao počinitelja, no lažni trag je samo produbio misterij i frustraciju istražitelja.

Foto: Montgomery County Sheriff's Office

Jedan od onih koji nikada nisu odustali bio je Herbert "Herbie" Joiner, jedan od prvih policajaca koji su stigli na mjesto zločina. Prizor koji je zatekao proganjao ga je do kraja života. Joiner, koji je preminuo od srčanog udara u listopadu 2025., samo nekoliko mjeseci prije uhićenja, desetljećima je u smeđoj kožnoj aktovci čuvao sve zapise, isječke iz novina i tragove koje je prikupio o slučaju.

Njegov sin, Justin Joiner, ispričao je kako je njegov otac rijetko govorio o detaljima jer je prizor bio previše traumatičan. Joiner je poznavao obitelj Sharp, što je cijelu situaciju činilo još težom. Čak i nakon umirovljenja, nastavio je pratiti svaki pomak i sumnjao je upravo na četvoricu muškaraca koji su sada uhićeni.

Svoje je bilješke i sumnje podijelio s glavnim istražiteljem državne policije, Stefanom Montgomeryjem.

​- Znam da su on i Stefan sjedili nekoliko sati. Bio je to jedan od rijetkih trenutaka kada sam ga vidio uzbuđenog zbog ovog slučaja. Znao je da se približavaju rješenju - ispričao je Justin Joiner za NBC News.

Preokret koji nitko nije očekivao

Prekretnica se dogodila kada je Državna policija Louisiane 2023. godine ponovno otvorila slučaj. Istražitelji su pregledali stare spise, ponovno ispitali svjedoke i poslali originalne dokaze na modernu DNK analizu. No, ključni potez bila je suradnja s lokalnim radijskim voditeljem Charlesom Dowdyjem iz Northshore Media Group. Zajedno su 2025. godine pokrenuli podcast u šest nastavaka pod nazivom "Tko je ubio Roxanne?".

Uspjeh je bio trenutan i neočekivan. Podcast je potaknuo zajednicu da progovori. Ljudi koji su desetljećima šutjeli počeli su se javljati s novim informacijama. Tijekom snimanja podcasta na samom mjestu zločina, istražitelji su rekonstruirali događaje i otkrili novi detalj: Sharp je bila oteta s ceste i odvučena u šumu.

​- Kad smo započeli podcast, mislili smo da nikoga više nije briga, ali brzo su nas ispravili. Mnogo ljudi se javilo, rekli su da su poznavali Roxanne, da je se sjećaju i da su bili njezini prijatelji - rekao je Dowdy.

Nove informacije iz podcasta, u kombinaciji s rezultatima DNK analize, dovele su do uhićenja Perryja Waynea Taylora (64), Darrella Deana Spella (64), Carlosa Coopera (64) i Billyja Williamsa Jr. (62). Sva četvorica su iz Covingtona, a žrtva ih je poznavala. Taylor i Cooper već su se nalazili u zatvoru zbog drugih, nepovezanih kaznenih djela.

"Ovaj je slučaj snažan primjer onoga što upornost, suradnja i napredak u istražnoj tehnologiji mogu postići", izjavio je okružni tužitelj Collin Sims.

Obitelj Roxanne Sharp napokon je dobila odgovore koje je čekala 44 godine. Njezina nećakinja, Michele Lappin, koja se godinama borila da se slučaj ne zaboravi, poručila je u ime obitelji:

"Nadamo se da će s pravdom doći iscjeljenje i zatvaranje ovog poglavlja za našu obitelj, njezine voljene i cijelu zajednicu."

*uz korištenje AI-ja