Ginekologinja o slučaju Mirele kojoj nisu dali pobaciti: Imala je pravo na to. Pa to je i u zakonu!

Hrvatsku je jučer potresao sramotni slučaj majke Mirele iz Zagreba, koja je u trudnoći saznala da joj bebica ima tumor. Doktori su joj rekli da su male šanse da će dijete preživjeti porod, a ako i preživi, živjet će kao biljka jer joj tumor već sad pritišće mali mozak.

Mirela je odlučila prekinuti trudnoću, ali četiri zagrebačke bolnice to su odbile.

Svaka žena u Republici Hrvatskoj ima pravo na pobačaj nakon 10. tjedna trudnoće ako se medicinskim metodama utvrdi da postoji dovoljno valjan razlog za to, piše u zakonu na koji su se bolnice i liječnici oglušili pozvavši se na priziv savjesti.

Na tu temu u studiju 24sata gostovale su doktorica Jasenka Grujić i aktivistica Marinela Matejčić.

'Imala je pravo na prekid trudnoće'

- Kosnuo me je ovaj slučaj, neću reći iznenadio jer znam što to znači za tu ženu. Drugo, dobro poznajem taj Zakon i znam da je ona imala pravo na prekid trudnoće zbog teške bolesti fetusa. I to je imala pravo u našim javnim ustanovama. Postoji zakonski okvir za to pravo, postoje i kompetentne kolege koje znaju kako se dovršava trudnoća u toj fazi i postoji dovoljno dobra opremljenost tih ustanova. To je medicinski zahvat, to nije bio prekid trudnoće na zahtjev koji se isto tako nažalost plaća. To je medicinski zahvat koji je morao biti obavljen na teret zdravstvenog osiguranja - kazala je Jasenka Grujić, specijalistkinja za ginekologiju i porodništvo.

Na upit bi li očekivala sankcije za liječnike koji nisu pravilno pristupili ovog slučaju, govori 'kod nas ne bih, niti će ih biti'.

'Zakon je krasan, ali praksa je drugačija...'

Otkrila je i kada se netko možete prizivati na savjest.

- U slučaju da se ne slaže sa načinom dijagnostike, liječenjem... nigdje nije rečeno da je to vaš u vezi s ginekologijom nego za sve struke, ali da liječnik koji kaže da ne želi obaviti zahvat, mora ženu uputiti liječniku iste struke. To je krasno u zakonu - kazala je.

'Naš prijedlog Zakona nije odgovarao niti jednoj političkoj stranci'

Grujić je dodala kako je radila manji dio prijedloga Zakona o pobačaju.

- To je manji dio tog zakona, naša grupa koja je nezavisna nije odgovarala niti jednoj političkoj stranci. Mi smo napravili prijedlog zakona koji primarno obuhvaća seksualnu edukaciju, kontracepciju pa onda i prekid trudnoće. On je u saborskoj proceduri, a postoje četiri prijedloga isto tako dobra i vrlo slična, ali se još niti jedan ne donosi - govori.

Marinela Matejčić komentirala je kako je počela priča o pobačaju.

- Pobačaj je u Sloveniji ostao kao ustavno pravo, mi u Hrvatskoj naši političari tijekom svih ovih godina nisu bili u stanju radi političkog oportunizma, mislim na HDZ i SDP. Da se nešto izmjeni, dogodilo se nije ništa - kazala je Marinela Matejčić iz Udruge PaRiter.

Dodala je kako ne zna je li ovo trenutak kad će se nešto dogoditi ili ćemo još čekati.

'Silni novac odlazi na liječenje posljedica ilegalnih pobačaja'

Jasenka Grujić govorila je o rizicima ilegalnog pobačaja.

- Svjetska zdravstvena organizacija ilegalan pobačaj definira kao pobačaj koji obavlja nekompetentna osoba u uvjetima koji nisu u standardu. Pobačaj je zahvat niskog rizika, ali ako ga vrši nekompetentna osoba, dakle osoba koja to ne zna raditi onda takav zahvat može biti i fatalan za ženu - kazala je te dodala da se silni novac odlazi na liječenje posljedica ilegalnih pobačaja.

