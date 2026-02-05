Obavijesti

Trump, a i Putin vode nas u ludilo! Stručnjak za 24sata: Ovo je kao u doba Hladnog rata

Sporazum START između Rusije i SAD-a više nije na snazi. Svijet se vraća u Hladni rat, nuklearne sile gube kontrolu, a utrka u naoružanju opet prijeti svima

Posljednji veliki sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Novi START, prestao je jučer vrijediti, čime je svijet ušao u razdoblje bez ikakvih formalnih ograničenja strateških nuklearnih arsenala dviju najvećih nuklearnih sila. Riječ je o povijesnom trenutku koji, upozoravaju stručnjaci i međunarodne institucije, ozbiljno ugrožava globalnu sigurnost i otvara vrata novoj, nekontroliranoj utrci u nuklearnom naoružanju.

