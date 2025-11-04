Trump: Ako komunist Mamdani pobjedi, nema para za New York

Američki kružok multimilijardera iz redova WASP-a i židovske zajednice u SAD-u se prenerazio podrškom koju uživa kandidat za gradonačelnika New Yorka, Zohran Mamdani. S 34 godine,Mamdani, naturalizirani američki musliman podrijetlom iz Ugande i zastupnik državne skupštine iz Queensa, stoji na pragu povijesti. Ako bude izabran u utorak, postat će najmlađi gradonačelnik New Yorka u više od jednog stoljeća, kao i prvi muslimanski vođa grada koji nikada ne spava.

O Mamdaniju i potencijalnoj pobjedi na izborima, oglasio se Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

- Ako komunistički kandidat Zohran Mamdani pobijedi na izborima za gradonačelnika New Yorka, vrlo je malo vjerojatno da ću doprinositi savezna sredstva tom mom voljenom prvom domu, osim onog apsolutnog minimuma koji je zakonom propisan, zbog činjenice da, kao komunist, taj nekada veliki Grad ima NULA šanse za uspjeh, pa čak i za opstanak! Situacija se može samo pogoršati s komunistom na čelu, a ja, kao predsjednik, ne želim bacati dobar novac za lošim - poručio je Trump jer se kod republikanaca stvari kao javni prijevoz, priuštivo stanovanje, javno obrazovanje i zdravstvo smatraju odlikama najgorih totalitarnih režima kao što je bio Staljin ili Pol Pot.

Foto: Brendan McDermid

- Moja je obveza voditi Državu, a moje je čvrsto uvjerenje da će New York City postati potpuna ekonomska i društvena katastrofa ako Mamdani pobijedi. Njegova su načela iskušavana više od tisuću godina — i nikada, ni jednom, nisu bila uspješna. Mnogo bih radije vidio demokrata s dokazanim uspjesima na čelu, nego komunista bez ikakvog iskustva i s poviješću POTPUNOG I APSOLUTNOG NEUSPJEHA. Kao skupštinski zastupnik bio je beznačajan, rangiran na samom dnu, a kao potencijalni gradonačelnik — nekada možda najvećeg grada na svijetu — NEMA NIKAKVE ŠANSE vratiti ga njegovoj nekadašnjoj slavi - napisao je Trump pa pozvao ljude da glasaju za Cuoma.

Foto: RYAN MURPHY

- Također se moramo prisjetiti ovoga — glas za Curtisa Sliwu (koji izgleda mnogo bolje bez beretke!) jest glas za Mamdanija. Bilo da vam se Andrew Cuomo osobno sviđa ili ne, zapravo nemate izbora. Morate glasati za njega i nadati se da će obaviti fantastičan posao. On je za to sposoban — Mamdani nije - zaključio je Trump.