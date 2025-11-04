Obavijesti

News

Komentari 2
PRVI MUSLIMANSKI GRADONAČELNIK?

Trump: Ako komunist Mamdani pobjedi, nema para za New York

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Trump: Ako komunist Mamdani pobjedi, nema para za New York
3
Foto: Kent Nishimura

Moja je obveza voditi Državu, a moje je čvrsto uvjerenje da će New York City postati potpuna ekonomska i društvena katastrofa ako Mamdani pobijedi, rekao je Trump.

Američki kružok multimilijardera iz redova WASP-a i židovske zajednice u SAD-u se prenerazio podrškom koju uživa kandidat za gradonačelnika New Yorka, Zohran Mamdani. S 34 godine,Mamdani, naturalizirani američki musliman podrijetlom iz Ugande i zastupnik državne skupštine iz Queensa, stoji na pragu povijesti. Ako bude izabran u utorak, postat će najmlađi gradonačelnik New Yorka u više od jednog stoljeća, kao i prvi muslimanski vođa grada koji nikada ne spava.

O Mamdaniju i potencijalnoj pobjedi na izborima, oglasio se Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

PENTAGON ODOBRIO Trump tvrdi: Ne razmatram slanje Tomahawka Ukrajini
Trump tvrdi: Ne razmatram slanje Tomahawka Ukrajini

 - Ako komunistički kandidat Zohran Mamdani pobijedi na izborima za gradonačelnika New Yorka, vrlo je malo vjerojatno da ću doprinositi savezna sredstva tom mom voljenom prvom domu, osim onog apsolutnog minimuma koji je zakonom propisan, zbog činjenice da, kao komunist, taj nekada veliki Grad ima NULA šanse za uspjeh, pa čak i za opstanak! Situacija se može samo pogoršati s komunistom na čelu, a ja, kao predsjednik, ne želim bacati dobar novac za lošim  - poručio je Trump jer se kod republikanaca stvari kao javni prijevoz, priuštivo stanovanje, javno obrazovanje i zdravstvo smatraju odlikama najgorih totalitarnih režima kao što je bio Staljin ili Pol Pot.

Democratic candidate for New York City mayor, Mamdani, campaigns in Manhattan, New York City
Foto: Brendan McDermid

 - Moja je obveza voditi Državu, a moje je čvrsto uvjerenje da će New York City postati potpuna ekonomska i društvena katastrofa ako Mamdani pobijedi. Njegova su načela iskušavana više od tisuću godina — i nikada, ni jednom, nisu bila uspješna. Mnogo bih radije vidio demokrata s dokazanim uspjesima na čelu, nego komunista bez ikakvog iskustva i s poviješću POTPUNOG I APSOLUTNOG NEUSPJEHA. Kao skupštinski zastupnik bio je beznačajan, rangiran na samom dnu, a kao potencijalni gradonačelnik — nekada možda najvećeg grada na svijetu — NEMA NIKAKVE ŠANSE vratiti ga njegovoj nekadašnjoj slavi - napisao je Trump pa pozvao ljude da glasaju za Cuoma.

Zohran Mamdani campaigns in New York City
Foto: RYAN MURPHY

 - Također se moramo prisjetiti ovoga — glas za Curtisa Sliwu (koji izgleda mnogo bolje bez beretke!) jest glas za Mamdanija. Bilo da vam se Andrew Cuomo osobno sviđa ili ne, zapravo nemate izbora. Morate glasati za njega i nadati se da će obaviti fantastičan posao. On je za to sposoban — Mamdani nije - zaključio je Trump.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu
FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.
KOD JANKOMIRSKOG MOSTA

FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.

U ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, nekih 50 metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Kako su nam potvrdili iz policije, vozač je izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u ogradu. Više detalja bit će poznato nakon obavljanja očevida.
Zbogom rampama! Uvodi se novi, potpuno digitalni sustav naplate cestarine. Evo detalja
CROLIBERAS

Zbogom rampama! Uvodi se novi, potpuno digitalni sustav naplate cestarine. Evo detalja

Novi sustav naplate temelji se na konceptu slobodnog protoka vozila, što znači da fizička naplata gotovinom ili karticama prestaje postojatire

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025