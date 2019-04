Trump bi premještao ilegalne migrante u 'gradove utočišta'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak kako razmatra slanje ilegalnih imigranata u, demokratska uporišta, takozvane gradove utočišta, a pritom je kritizirao demokrate koji su se protivili pokušaju izgradnje zida na granici s Meksikom i drugim pokušajima obeshrabrivanja imigranata.

- Zbog činjenice da demokrati ne žele promijeniti naš jako opasni imigracijski zakon uistinu ozbiljno razmatramo, kao što je preneseno, smještanje ilegalnih imigranata isključivo u gradove utočišta - napisao je Trump na Twitteru.

Due to the fact that Democrats are unwilling to change our very dangerous immigration laws, we are indeed, as reported, giving strong considerations to placing Illegal Immigrants in Sanctuary Cities only....