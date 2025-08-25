Obavijesti

NOVA ŠOK IZJAVA

Trump bi sad ukinuo i licence za televizije ABC i NBC jer mu se ne sviđa kako izvještavaju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jonathan Ernst

Predsjednik je ustvrdio da mnogi ljudi vjeruju da bi Savezna komisija za komunikacije (FCC), državni regulator za telekomunikacije, trebala oduzeti licence kanalima.

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je regulatore da oduzmu licencu televizijskim kućama ABC i NBC zbog njihova navodno neuravnoteženog izvještavanja. Na svojoj platformi Truth Social kasno u nedjelju Trump je napisao da unatoč njegovoj velikoj popularnosti, kanali šire "97% LOŠIH PRIČA" o njemu i nepravedno izvještavaju o republikancima.

Predsjednik je ustvrdio da mnogi ljudi vjeruju da bi Savezna komisija za komunikacije (FCC), državni regulator za telekomunikacije, trebala oduzeti licence kanalima.

"Totalno bih bio za to jer su toliko pristrani i ne pišu istinu, stvarna prijetnja našoj demokraciji!!!", nastavio je Trump.

Također je predložio da televizijske kuće, za koje kaže da emitiraju "LAŽNE VIJESTI", plaćaju milijune dolara naknada godišnje za licencu za "privilegiju korištenja najvrednijeg etera u povijesti!!!"

Predsjednika FCC-a Brendana Carra, republikanca, Trump je imenovao ubrzo nakon pobjede na izborima u studenom.

Predsjednik optužuje informativne kanale mreža ABC i NBC, kao i CBS i CNN, da su glasnogovornici demokrata i da kleveću njegovu konzervativnu politiku.

Također vodi kampanju protiv raznih medija čije je izvještavanje u suprotnosti s njegovim stavovima.

Nedavno je Wall Street Journalu zabranjeno putovanje vladinim avionom nakon izvješća o Trumpovu kontaktu s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Associated Pressu također još uvijek nije dopušteno letjeti Air Force Oneom nakon što je ta američka novinska agencija odbila usvojiti Trumpovo novo ime za Meksički zaljev, "Američki zaljev".

