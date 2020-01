Trump će biti prvi američki predsjednik na Hodu za život

Američki predsjednik Donald Trump sudjelovat će u petak u Washingtonu na Hodu za život i tako postati prvi američki predsjednik koji će se pridružiti tom godišnjem okupljanju protiv prava na pobačaj.

- Predsjednik Donald Trump bit će prvi predsjednik u povijesti koji će biti na Hodu za život - objavila je u srijedu navečer Bijela kuća na Twitteru.

- Vidimo se u petak - napisao je Trump.

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ