Trump čestitao Borisu, i već radi na sporazumu o trgovini

Američki predsjednik Donald Trump čestitao je Borisu Johnsonu na novoj premijerskoj dužnosti u telefonskom pozivu u petak i rekao da je već počeo rad na američko-britanskome sporazumu o slobodnoj trgovini.

- Čestitao sam mu i spreman je početi - rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu nakon što je završio telefonski razgovor s Johnsonom.. "Predviđam da će biti sjajan premijer", kazao je. Britanskog ministra Trump je nazvao "svojim prijateljem".

Johnson je naslijedio Theresu May na premijerskoj dužnosti ranije ovog tjedna i dao je do znanja Europskoj uniji da će zauzeti stroži pristup pregovorima o reviziji dogovora o Brexitu koji May nije uspjela ostvariti.

Trump je rekao da su dvije vlade već počele raditi na sporazumu o slobodnoj trgovini koji se smatra ključnim u pomoći Velikoj Britaniji kad Brexit stupi na snagu.

Američki predsjednik rekao je da dvije zemlje imaju "ograničenu trgovinu" zbog britanskog odnosa s Europskom unijom te dodao da "mi možemo imati mnogo, mnogo više trgovine".

"Obojica čelnika izrazile su predanost postizanju ambicioznog sporazuma o slobodnoj trgovini i pregovorima što je prije moguće nakon što Velika Britanija napusti Europsku uniju", rekao je glasnogovornik premijera.

"Oni se slažu u tome da Brexit nudi neusporedivu mogućnost jačanja ekonomskog partnerstva između Velike Britanije i SAD-a", navodi se u izjavi britanske vlade.

Dvojica čelnika razgovarala su i o trenutnim napetostima s Iranom, nakon nedavne zapljene britanskog tankera u Hormuškom tjesnacu.

"Završili su razgovor riječima da se vesele vidjeti jedan drugoga na summitu G7 u Biarritzu sljedeći mjesec", kaže se u izjavi.