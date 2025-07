Trump dao Putinu novi rok

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će za 10 dana uvesti carine Rusiji ako Kremlj do tada ne pristane zaustaviti rat. Naime, očekuje se da će carine koje je spomenuo Trump biti sekundarne sankcije zemljama koje kupuju rusku naftu, plin i druge proizvode, poput Kine i Indije.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Za deset dana od danas. Onda uvodimo carine i slično. Ne znam hoće li to utjecati na Rusiju, jer on (ruski predsjednik Vladimir Putin) očito vjerojatno želi nastaviti rat, ali mi ćemo uvesti carine i razne stvari - poručio je Trump odgovarajući na pitanje novinara prije ulaska u Air Force One.

Trump je 14. srpnja upozorio Putina da će Sjedinjene Države nametnuti oštre carine do 100 posto ako Rusija ne pristane na mirovni sporazum u Ukrajini u roku od 50 dana. Jučer je priopćio da više nije spreman toliko dugo čekati.

- Nema razloga za čekanje. To je 50 dana, htio sam biti velikodušan, ali jednostavno ne vidimo nikakav napredak - naveo je jučer, izrazivši frustraciju Kremljom.

- Mislili smo da smo to riješili više puta, a onda predsjednik Putin izađe i počne ispaljivati rakete na neki grad poput Kijeva i ubije mnogo ljudi u staračkom domu ili gdje god - požalio se Trump.

Volodimir Zelenski je pozdravio Trumpov novi rok za Rusiju.