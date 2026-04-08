Trump: 'Dogovor je uvjetovan u zadnji čas! Sada ćemo napuniti naše zalihe i paziti prolaz...'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu.

Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte.

"Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro ", rekao je Trump.

"Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove", rekao je također.

Privremeni prekid borbi i ponovno otvaranje Hormuza omogućili bi bliskoistočnim izvoznicima da otpreme značajne količine nafte koje su zarobljene u Zaljevu od početka neprijateljstava.

Oko 130 milijuna barela sirove nafte i 46 milijuna barela rafiniranih goriva trenutno pluta na otprilike 200 tankera u regiji, prema podacima analitičke tvrtke Kpler.

"Puna i potpuna pobjeda"

Trump je za agenciju France Presse rekao da su Sjedinjene Države izvojevale "punu i potpunu pobjedu" nakon što su pristale na dvotjedni sporazum o prekidu vatre s Iranom.

"Puna i potpuna pobjeda. 100 posto. Nema sumnje u to", rekao je Trump za AFP u kratkom pozivu kada su ga pitali tvrdi li da je pobjednik s prekidom vatre.

Trump je rekao da su SAD primile prijedlog od Irana u 10 točaka, koji je nazvao "izvedivom osnovom za pregovore".

Ali kada su ga pitali o njegovim izvornim prijetnjama da će uništiti iranske civilne elektrane i mostove ako se sporazum raspadne, Trump je rekao: "Morat ćete vidjeti", navodi se u izvješću AFP-a.

Trump je inzistirao da će iranski nuklearni materijal biti pokriven bilo kakvim mirovnim sporazumom, navodi se u izvješću.

„To će biti savršeno riješeno, inače se ne bih nagodio“, rekao je Trump za AFP bez davanja ikakvih detalja o tome što će se dogoditi s uranom.

Trump, koji je ponudio promjenjive ciljeve i vremenske okvire za rat, ponovio je da smatra da su ciljevi Washingtona postignuti.