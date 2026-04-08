Jako pale cijene nafte!

Piše Filip Sulimanec,
Cijena američke sirove nafte pala je više od 16 posto ispod 94 dolara po barelu

Cijene nafte su naglo pale, a američki indeksi porasli su rano u srijedu, nakon što je Donald Trump objavio dvotjedni prekid vatre, piše NBC News.

Cijena američke sirove nafte pala je više od 16 posto ispod 94 dolara po barelu, što je zapanjujući pad nakon što je ranije  trgovana po cijeni od 117 dolara.

SNAŽAN SKOK Cijene nafte iznad 111 dolara, američko tržište pod pritiskom
Cijene nafte iznad 111 dolara, američko tržište pod pritiskom

Terminski ugovori S&P 500 također su snažno porasli, više od 2,5 posto, dok su terminski ugovori Dow Jonesa skočili za 1000 bodova, a Nasdaq 100 porastao gotovo tri posto.

Terminski ugovori koji prate Russell 2000 indeks porasli su 2,8 posto.

Cijene prirodnog plina, veleprodajnog benzina i loživog ulja, koje se koristi kao pokazatelj cijena avionskog goriva, također su znatno pale na vijest o potencijalnom primirju. Američka sirova nafta i dalje je više od 70 posto skuplja od početka godine, čak i nakon oštrog pada u utorak navečer.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Trump pristao na primirje. Iran: Otvaramo Hormuz na 2 tjedna
IZ MINUTE U MINUTU

Trump pristao na primirje. Iran: Otvaramo Hormuz na 2 tjedna

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da bi „cijeli” Iran mogao biti „uništen” u utorak navečer. "Cijela zemlja mogla bi biti uništena u samo jednoj noći, a ta bi noć vrlo lako mogla biti sutra", rekao je Trump na konferenciji za novinare, prenosi agencija France Presse.
Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'
'NIKAD SE NEĆE VRATITI'

Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'

Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće, napisao je Donald Trump
Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'
FOTOGRAFIJE NEREDA

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'

Čelnica Samobora Petra Škrobot potrošila je 75.000 eura na dizajnerski novi ured, a pravdala je to oštećenjima i ruganjem izgledu ureda...Osim toga, grad ima minus od 8 mil. eura: 'To je zbog velikog ciklusa investicija'

