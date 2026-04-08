Jako pale cijene nafte!

Cijene nafte su naglo pale, a američki indeksi porasli su rano u srijedu, nakon što je Donald Trump objavio dvotjedni prekid vatre, piše NBC News.

Cijena američke sirove nafte pala je više od 16 posto ispod 94 dolara po barelu, što je zapanjujući pad nakon što je ranije trgovana po cijeni od 117 dolara.

Terminski ugovori S&P 500 također su snažno porasli, više od 2,5 posto, dok su terminski ugovori Dow Jonesa skočili za 1000 bodova, a Nasdaq 100 porastao gotovo tri posto.

Terminski ugovori koji prate Russell 2000 indeks porasli su 2,8 posto.

Cijene prirodnog plina, veleprodajnog benzina i loživog ulja, koje se koristi kao pokazatelj cijena avionskog goriva, također su znatno pale na vijest o potencijalnom primirju. Američka sirova nafta i dalje je više od 70 posto skuplja od početka godine, čak i nakon oštrog pada u utorak navečer.