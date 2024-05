Trump hvali upad policije među prosvjednike na Columbiji: 'To su luđaci i simpatizeri Hamasa'

Republikanski kandidat za predsjednika SAD-a Donald Trump rekao je u srijedu da je "bilo lijepo gledati" njujorške policajce kako upadaju u zgradu sveučilišta Columbia koju su zauzeli propalestinski studenti prosvjednici.

Pritom je pozvao dužnosnike da spriječe prosvjede po sveučilišnim kampusima diljem Sjedinjenih Država. "New York je sinoć bio pod opsadom", rekao je Trump pristašama na predizbornom skupu u Wisconsinu, hvaleći policajce za uhićenje oko 300 prosvjednika na Columbiji i City Collegeu u New Yorku koje je nazvao "bijesnim luđacima i simpatizerima Hamasa".

Protests continue on Columbia University campus in support of Palestinians | Foto: Caitlin Ochs

Nakon što je policija uhitila aktiviste koji su zauzeli zgradu na Columbiji napetosti su se zakuhale u srijedu kada su proizraelske pristaše napale kamp propalestinskih prosvjednika na kalifornijskom sveučilištu UCLA.

Zahtjevi studenata prosvjednika razlikuju se, a uglavnom traže trenutni prekid vatre u ratu u Gazi i da se njihova sveučilišta odvoje od tvrtki koje su vojno povezane s Izraelom.

Republikanski zastupnici optužili su neka sveučilišta za ignoriranje antisemitske retorike i uznemiravanja. Organizatori prosvjeda kažu da su miroljubivi i da su se odrekli nasilja protiv proizraelskih protuprosvjednika, iako su neki židovski studenti rekli da se osjećaju nesigurno na kampusu i da ih uznemiruju uzvici za koje kažu da su antisemitski.

Protest in support of Palestinians, in New York City | Foto: Caitlin Ochs

"Kažem da odmah uklonite kampove, uništite radikale i vratite naše kampuse za sve normalne studente koji žele sigurno mjesto za učenje", rekao je Trump.

Napad Hamasovih militanata iz Pojasa Gaze 7. listopada na južni Izrael i izraelska ofenziva na palestinsku enklavu koja je uslijedila pokrenuli su najveći val američkog studentskog aktivizama od prosvjeda protiv rasizma 2020.