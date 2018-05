Trump i Kim ipak će se sastati: 'Razgovori dobro napreduju...'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da još računa na summit 12. lipnja sa sjevernokorejskim vođom Kim Jongom u Singapuru i dodao je da razgovori napreduju vrlo dobro, a predanost sastanku nešto ranije izrazili su i čelnici dviju Koreja na iznenada održanom sastanku.

"Radimo vrlo dobro u smislu summita sa Sjevernom Korejom", rekao je Trump u Bijeloj kući. "To se kreće vrlo lijepo, tako da računamo 12. lipnja u Singapuru, što se nije promijenilo, pa ćemo vidjeti što se događa", rekao je.

Trump je u pismu Kimu Jong Unu u četvrtak otkazao sastanak planiran za 12. lipnja u Singapuru, što je trebao biti uopće prvi sastanak nekog američkog predsjednika na dužnosti i sjevernokorejskog čelnika da bi u petak rekao kako bi se summit ipak mogao održati.

Trump je takvo stajalište ponovio i u subotu kad je komentirao napise New York Timesa.

"Neuspjeli @nytimes citira 'istaknutog dužnosnika Bijele kuće' koji ne postoji, tvrdeći da 'čak i kad bi se susret ponovno dogovorio, da bi njegovo održavanje 12. lipnja bilo nemoguće zbog nedovoljno vremena i količine potrebnog planiranja. PONOVNO U KRIVU! Koristite prave ljude, a ne lažne izvore", napisao je Trump.

The Failing @nytimes quotes “a senior White House official,” who doesn’t exist, as saying “even if the meeting were reinstated, holding it on June 12 would be impossible, given the lack of time and the amount of planning needed.” WRONG AGAIN! Use real people, not phony sources.