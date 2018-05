Trump se predomislio: Summit s Kimom će se ipak održati?

Predsjednik SAD-a Donald Trump je u petak navečer rekao da Sjedinjene Države vode "produktivne razgovore" o mogućnosti da se summit 12. lipnja sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom ipak održi.

"Vodimo vrlo produktivne razgovore o održavanju summita koji će, ako se dogodi, vjerojatno ostati u Singapuru na isti datum, 12. lipnja i, ako će biti potrebno, biti produžen i iza tog datuma", napisao je Trump na Twitteru samo dan nakon što je otkazao sastanak sa sjevernokorejskim čelnikom obrazloživši tu odluku "otvorenim neprijateljstvom" Pjongjanga.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.