Obavijesti

News

Komentari 0
'OKVIRAN' SPORAZUM

Trump i Xi u petak razgovarali o dogovoru o TikToku, telefonom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump i Xi u petak razgovarali o dogovoru o TikToku, telefonom
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Trump je ranije izjavio da je postignut dogovor između SAD-a i Kine o nastavku rada TikToka u SAD-u i da će u petak o tome razgovarati s Xi-jem

Predsjednici SAD-a Donald Trump i Kine Xi Jinping u petak su razgovarali telefonom, izvijestili su kineski državni mediji i američki dužnosnik, u nastojanju da  postignu sporazum koji bi pridonio da video aplikacija TikTok ostane online u SAD-u i da se ublaže napetosti između dviju supersila u trgovinskom sporu. U izvještaju kineske državne televizije CCTV nisu objavljene pojedinosti njihova razgovora, a ni Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev novinskih kuća za komentar.

Dugo očekivani dogovor o TikToku mogao bi biti blizu, a Trump i Xi u petak su razgovarali o uvjetima.

Visoki dužnosnici obiju strana ovaj su tjedan postigli "okviran" sporazum. Izvještaji upućuju na to da bi on mogao rezultirati prodajom TikTokovih američkih operacija skupini američkih tvrtki.

Postigne li se dogovor bio bi to potez koji je jedan stručnjak nazvao "rijetkim probojem" u trgovinskim pregovorima između SAD-a i Kine - ujedno i onaj kojim će se riješiti problem koji godinama puni naslovnice.

SPORAZUM Pao dogovor o TikToku. Evo što su se Kina i SAD dogovorili
Pao dogovor o TikToku. Evo što su se Kina i SAD dogovorili

Trump je ranije izjavio da je postignut dogovor između SAD-a i Kine o nastavku rada TikToka u SAD-u i da će u petak o tome razgovarati s Xi-jem.

Platformi društvenih medija kojom upravlja kineska tvrtka ByteDance ranije je rečeno da mora prodati svoje američke operacije ili joj prijeti zatvaranje.

No Trump je više puta odgodio zabranu otkako je prvi put najavljena u siječnju. U utorak je naredio ponovno produljenje roka do 16. prosinca.

Također je kazao da će ime kupca uskoro biti objavljeno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'
ISPOVIJEST ČLANA OBITELJI

'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'

Prema riječima roditelja, odgojiteljica u jednom zagrebačkom vrtiću djecu je zatvarala, jedno dijete je pljusnula, drugo je stiskala i vukla za ruku te ga ozlijedila. Podigli su optužnicu
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
SUSTAV ZAKAZAO?

Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna...
Dječak (15) pao s el. romobila u Trogiru, bori se za život: 'Ima teške ozljede glave, u komi je'
U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI

Dječak (15) pao s el. romobila u Trogiru, bori se za život: 'Ima teške ozljede glave, u komi je'

Ovakvih i sličnih nesreća s električnim romobilima u zadnje vrijeme je, nažalost, sve više. Često su u njih uključeni maloljetnici...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025