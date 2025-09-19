Trump i Xi u petak razgovarali o dogovoru o TikToku, telefonom

Predsjednici SAD-a Donald Trump i Kine Xi Jinping u petak su razgovarali telefonom, izvijestili su kineski državni mediji i američki dužnosnik, u nastojanju da postignu sporazum koji bi pridonio da video aplikacija TikTok ostane online u SAD-u i da se ublaže napetosti između dviju supersila u trgovinskom sporu. U izvještaju kineske državne televizije CCTV nisu objavljene pojedinosti njihova razgovora, a ni Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev novinskih kuća za komentar.

Dugo očekivani dogovor o TikToku mogao bi biti blizu, a Trump i Xi u petak su razgovarali o uvjetima.

Visoki dužnosnici obiju strana ovaj su tjedan postigli "okviran" sporazum. Izvještaji upućuju na to da bi on mogao rezultirati prodajom TikTokovih američkih operacija skupini američkih tvrtki.

Postigne li se dogovor bio bi to potez koji je jedan stručnjak nazvao "rijetkim probojem" u trgovinskim pregovorima između SAD-a i Kine - ujedno i onaj kojim će se riješiti problem koji godinama puni naslovnice.

Trump je ranije izjavio da je postignut dogovor između SAD-a i Kine o nastavku rada TikToka u SAD-u i da će u petak o tome razgovarati s Xi-jem.

Platformi društvenih medija kojom upravlja kineska tvrtka ByteDance ranije je rečeno da mora prodati svoje američke operacije ili joj prijeti zatvaranje.

No Trump je više puta odgodio zabranu otkako je prvi put najavljena u siječnju. U utorak je naredio ponovno produljenje roka do 16. prosinca.

Također je kazao da će ime kupca uskoro biti objavljeno.