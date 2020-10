Trump ipak planira tv dvoboj s Bidenom, a Harris i Pence bit će razdvojeni pleksiglasom...

Američki predsjednik će sljedeći tjedan sudjelovati u predsjedničkoj debati s demokratom Joeom Bidenom, a dvoje kandidata za potpredsjedništvo debatirat će razdvojeni zaštitom od pleksiglasa

<p>"Predsjednik namjerava sudjelovati u debati", rekao je glasnogovornik Bijele kuće Tim Murtaugh za Fox News mrežu manje od sat vremena nakon što je<strong> Donald Trump</strong> napustio bolnicu Walter Reed gdje se liječio od covida-19, prenosi agencija dpa.</p><p>Druga debata, tijekom koje kandidati odgovaraju na pitanja glasača, trebala bi se održati 15. listopada u Miamiju.</p><p>Postoje zabrinutosti da je Trump možda bio zarazan za vrijeme prve predsjedničke debate s Bidenom u utorak, kad su stajali udaljeni dva metra.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Prva debata</p><p>Obojica su u sedamdesetim godinama i u kategoriji visokog rizika ako se zaraze koronavirusom zbog svoje dobi.</p><p>Biden je proteklih dana u više navrata testiran negativno na virus i rekao je da je voljan sudjelovati u sljedećoj debati ako zdravstveni stručnjaci kažu da je to sigurno.</p><p>Smjernice američkih centara za kontrolu i sprečavanje bolesti nalažu da ljudi s covidom-19 ostanu najmanje 10 dana u samoizolaciji nakon pojave simptoma, no upozoravaju da neki ljudi mogu ostati zarazni i nakon toga.</p><p>Trump je bio pozitivno testiran na koronavirus u četvrtak.</p><h2>Harris i Pence debatirat će razdvojeni zaštitom od pleksiglasa</h2><p>Potpredsjednička debata između potpredsjednika <strong>Mikea Pencea</strong> i demokratske kandidatkinje za potpredsjednicu <strong>Kamale Harris </strong>treba se održati u srijedu, a njih dvoje bit će razdvojeni pleksiglasom, prenose agencije. </p><p>Ta je odluka donesena nakon što je predsjednik Trump objavio da je zaražen koronavirusom.</p><p>Harris i Pence stajat će tijekom debate gotovo četiri metra udaljeni jedno od drugog, piše agencija AFP. </p><p>Iz opreza neovisno povjerenstvo koje organizira dvoboj postavit će zaštitu od pleksiglasa, prenosi Politico pozivajući se na izvor iz povjerenstva. </p><p>Mike Pence (61), testiran je negativno na koronavirus, no zabrinutost raste zbog Trumpove zaraze. </p><p>Pence nije bio prisutan na debati Trumpa i Bidena u Clevelendu u Ohiju, ali je bio u Bijeloj kući 26. rujna kada je Amy Coney Barrett nominirana za sutkinju Vrhovnog suda. Više sudionika tog događaja, a među njima Donald i <strong>Melania Trump</strong> nakon toga su bili pozitivni na covid. </p><p>Kamala Harris (55), koju je<strong> Joe Biden </strong>izabrao za svoju potpredsjednicu u utrci za Bijelu kuću sučelit će se s Mikeom Penceom u Salt Lake Cityju (država Utah) u srijedu navečer. </p><p>Ta debata između dvoje kandidata za potpredsjedništvo postala je izvanredno važna s obzirom na dijagnosticiran covid u Donalda Trumpa i visokih godina Trumpa (74), odnosno Bidena (77).</p><p>Prema američkom ustavu u slučaju bolesti ili smrti predsjednika Sjedinjenih Država, dužnost preuzima potpredsjednik.</p>