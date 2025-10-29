Obavijesti

News

Komentari 0
ZAOKRET

Trump ipak shvatio da neće moći po treći mandat? 'Šteta, ali imamo puno sjajnih ljudi...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump ipak shvatio da neće moći po treći mandat? 'Šteta, ali imamo puno sjajnih ljudi...'
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Njegovo koketiranje s tom idejom uzbunilo je protivnike i ustavne stručnjake, koji kažu da bi treći mandat testirao 22. amandman, koji kaže da nitko ne smije biti izabran za predsjednika više od dva puta.

 Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da se neće kandidirati za treći mandat, što je značajna promjena nakon višemjesečnog najavljivanja te ideje unatoč ustavnim ograničenjima.

Trump, koji je poznat po mijenjanju mišljenja o važnim pitanjima, razgovarao je s novinarima u zrakoplovu Air Force One tijekom svoje turneje po Aziji u tri zemlje.

ZDRAVLJE PREDSJEDNIKA Trump: 'Nisam bolestan. Išao sam na magnetsku rezonancu. Doktori su oduševljeni'
Trump: 'Nisam bolestan. Išao sam na magnetsku rezonancu. Doktori su oduševljeni'

Njegovo koketiranje s tom idejom uzbunilo je protivnike i ustavne stručnjake, koji kažu da bi treći mandat testirao 22. amandman, koji kaže da nitko ne smije biti izabran za predsjednika više od dva puta.

"Ako ga pročitate, prilično je jasno - ne smijem se kandidirati. Šteta, ali imamo puno sjajnih ljudi", rekao je Trump, dodajući da misli da bi potpredsjednik JD Vance i državni tajnik Marco Rubio bili "nezaustavljivi" ako bi se zajedno kandidirali 2028. godine.

Trump (79) je više puta odbijao isključiti mogućnost kandidature za treći četverogodišnji mandat 2028. Često na svojim skupovima najavljuje treći mandat i dijeli kape "Trump 2028" svojim prijateljima u Bijeloj kući.

VIDEO: DEZORIJENTIRAN Pogledajte novi Trumpov gaf: Pogubio se u Japanu, kršio je protokol: 'Za starački dom je'
Pogledajte novi Trumpov gaf: Pogubio se u Japanu, kršio je protokol: 'Za starački dom je'

Njegovi posljednji komentari izrečeni su dan nakon što je njegov bliski politički saveznik, predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson, rekao da sumnja u mogućnost promjene Ustava.

"Ne vidim način da se izmijeni Ustav jer je potrebno oko deset godina da se to učini, kako bi se svim državama omogućilo ratificiranje onoga što bi dvije trećine Zastupničkog doma i tri četvrtine država odobrile", rekao je Johnson, bivši ustavni odvjetnik koji je ranije ove godine također rekao da Trump razumije pravne prepreke za služenje trećeg mandata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'
HEROJ OBRANE

Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'

Jean-Michel Nicolier rođen je 1. srpnja 1966. Bio je legenda obrane Vukovara. Teško ranjen završio je u bolnici odakle su ga četnici i JNA odveli, mučili i pogubili. Obitelj je od 21. studenog 1991. tragala za njim
Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!
VUKOVARSKI BRANITELJ

Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!

Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice nakon pada Vukovara. Brutalno su ga tukli, mučili, a potom ubili. Za njim se tragalo 34 godine.
VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'
NAKON 34 GODINE

VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'

Jean-Michel Nicolier ubijen je 20. studenog 1991. na Ovčari. Pored Nicoliera, na Ovčari su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025