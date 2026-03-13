Obavijesti

OPERACIJA 'EPSKI BIJES'

Trump: 'Iran se uskoro predaje'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Nathan Howard

Trump je saveznicima rekao da se "riješio raka koji nam je svima prijetio", dok se hvalio rezultatima operacije "Epski bijes"

Američki predsjednik Trump rekao je čelnicima G7 na virtualnom sastanku u srijedu da se Iran "uskoro predaje", izvijestio je Axios u petak pozivajući se na tri dužnosnika iz zemalja G7 koji su obaviješteni o sadržaju poziva. Prema izvješću, Trump je saveznicima rekao da se "riješio raka koji nam je svima prijetio", dok se hvalio rezultatima operacije "Epski bijes" tijekom poziva G7 u srijedu ujutro.

Trump je rekao da "nitko ne zna tko je vođa, pa nema nikoga tko može objaviti predaju", izvijestio je Axios.

Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar izvan redovnog radnog vremena.

Trump je u petak ismijao iranske čelnike rekavši da su "poremećeni ološ" i da mu je velika čast ubiti ih dok se rat na Bliskom istoku približava kraju drugog tjedna uz obostrane napade dronovima i raketama diljem regije.

