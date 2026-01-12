Obavijesti

News

Komentari 1
NE ZNA O ČEMU, ALI...

Trump: 'Iran želi pregovarati'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: 'Iran želi pregovarati'
Foto: Kevin Lamarque

Trump nije naveo o kojim bi se temama pregovaralo. Prošle godine Teheran je vodio neizravne razgovore sa specijalnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom o spornom nuklearnom programu

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da je Iran zatražio otvaranje pregovora sa Sjedinjenim Američkim  Državama, dok se ta zemlja suočava s masovnim prosvjedima tijekom kojih su poginule stotine ljudi.

Govoreći novinarima u zrakoplovu Air Force One, Trump je rekao da ga je iransko vodstvo dan ranije kontaktiralo „radi pregovora“. Dodao je da bi se sastanak s iranskim predstavnicima mogao organizirati, ali je upozorio da bi Washington mogao biti prisiljen djelovati i prije toga, obzirom na nastavak prosvjeda.

„Mislim da su umorni od toga da ih Sjedinjene Države tuku“, rekao je Trump, očito aludirajući na izraelske napade na iranski nuklearni program prošle godine, u kojima su sudjelovale i američke snage.

IDE U RAT S CIJELIM SVIJETOM Trump opet prijeti. Sada je Kuba došla na red: Dogovorite se prije nego li bude prekasno!
Trump opet prijeti. Sada je Kuba došla na red: Dogovorite se prije nego li bude prekasno!

Trump nije naveo o kojim bi se temama pregovaralo. Prošle godine Teheran je vodio neizravne razgovore sa specijalnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom o spornom nuklearnom programu.

Trump je više puta upozorio Teheran zbog nasilnog gušenja prosvjeda, poručivši da će SAD „snažno reagirati“ ako vlasti „počnu ubijati ljude kao što su to činile u prošlosti“.

Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency, tijekom masovnih prosvjeda u Iranu u posljednjih 15 dana poginulo je najmanje 544 ljudi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom
NEMILE SCENE

VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom

Tijekom nemilog događaja 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi
IZ VIŠE KRAJEVA HRVATSKE

VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi

Snimio sam neki čudni objekt na nebu koji se micao i širio oko sebe neobičnu svjetlost. Objekt je prošao ispred mog obzora u dvije minute i nestao, izgledalo je jako čudno, kaže nam jedan čitatelj
UŽAS U ZAGREBU Manijak (70) pokušao ubiti čovjeka nožem i pištoljem! Sjeo u Mazdu i otišao
NAPAD NA ČRNOMERCU

UŽAS U ZAGREBU Manijak (70) pokušao ubiti čovjeka nožem i pištoljem! Sjeo u Mazdu i otišao

Oštećeni se uspio obraniti od napada nožem nakon čega je nepoznati muškarac u njega uperio vatreno oružje pri čemu je oštećeni uspio pobjeći. Pobjegao je i napadač u svojoj Mazdi, a policija ga je ubrzo našla

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026