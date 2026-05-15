Trump iz aviona: 'Bio sam tamo gdje Xi živi. Bilo je odlično'

Na povratku za SAD, Trump je u predsjedničkom avionu odgovarao na pitanja novinara.

Trump je naznačio da bi mogao prihvatiti dvadesetogodišnju obustavu iranskih nuklearnih aktivnosti:

- 20 godina je dovoljno. Ali razina jamstva s njihove strane... to mora biti pravih 20 godina - rekao je Trump pa dodao da ima jako dobre odnose s Kim Jong Unom.

- Bio je pun poštovanja prema našoj zemlji. Želim da on pokazuje poštovanje - pohvalio je sjevernokorejskog diktatora, pa nastavio s pohvalama Xi Jinpinga.

- Otišao sam tamo gdje Xi živi, što je nešto što se rijetko događa. Jeste li bili tamo? Ne znam. Da, bilo je prelijepo. Nevjerojatno. Mislim, ljudi to nikada prije nisu vidjeli - rekao je Trump. O Tajvanu je lakonično govorio, ali istaknuo da razumije što Tajvan predstavlja za Kinu.

- Xi ne želi vidjeti pokret za neovisnost. On kaže: 'Gledaj, znaš, imali smo to tisućama godina i onda je u određenom razdoblju to otišlo, ali mi ćemo to vratiti. Imali su Korejski rat. Mnogo se stvari dogodilo i sve to.' Nisam se obvezao ni na što, ni u jednom smjeru - rekao je Trump.