Obavijesti

News

Komentari 0
ODUŠEVIO GA XI

Trump iz aviona: 'Bio sam tamo gdje Xi živi. Bilo je odlično'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Trump iz aviona: 'Bio sam tamo gdje Xi živi. Bilo je odlično'
Foto: Evan Vucci

Otišao sam tamo gdje Xi živi, što je nešto što se rijetko događa. Jeste li bili tamo? Ne znam. Da, bilo je prelijepo. Nevjerojatno. Mislim, ljudi to nikada prije nisu vidjeli

Na povratku za SAD, Trump je u predsjedničkom avionu odgovarao na pitanja novinara.

Trump je naznačio da bi mogao prihvatiti dvadesetogodišnju obustavu iranskih nuklearnih aktivnosti:

 - 20 godina je dovoljno. Ali razina jamstva s njihove strane... to mora biti pravih 20 godina - rekao je Trump pa dodao da ima jako dobre odnose s Kim Jong Unom. 

 - Bio je pun poštovanja prema našoj zemlji. Želim da on pokazuje poštovanje - pohvalio je sjevernokorejskog diktatora, pa nastavio s pohvalama Xi Jinpinga.

POVIJESNI SUSRET XIJA I TRUMPA Dva sata iza zatvorenih vrata: Prijeti im sukob zbog Tajvana?
Dva sata iza zatvorenih vrata: Prijeti im sukob zbog Tajvana?

 - Otišao sam tamo gdje Xi živi, što je nešto što se rijetko događa. Jeste li bili tamo? Ne znam. Da, bilo je prelijepo. Nevjerojatno. Mislim, ljudi to nikada prije nisu vidjeli - rekao je Trump. O Tajvanu je lakonično govorio, ali istaknuo da razumije što Tajvan predstavlja za Kinu.

 - Xi ne želi vidjeti pokret za neovisnost. On kaže: 'Gledaj, znaš, imali smo to tisućama godina i onda je u određenom razdoblju to otišlo, ali mi ćemo to vratiti. Imali su Korejski rat. Mnogo se stvari dogodilo i sve to.' Nisam se obvezao ni na što, ni u jednom smjeru - rekao je Trump.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...
ŠTO STE PILI, PILI STE

Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...

Vlada izmjenama Zakona daje mogućnost gradovima da sami zabrane prodaju alkohola u dućanima i kioscima u određenom periodu dana... Evo svih detalja
Bura oko Thompsonova nastupa u Zaprešiću: 'Zar nije mogao biti drugdje... Gdje će svi parkirati?'
OGLASILI SE I IZ GRADA

Bura oko Thompsonova nastupa u Zaprešiću: 'Zar nije mogao biti drugdje... Gdje će svi parkirati?'

Dok dio željno iščekuje koncert, drugi građani se govore kako stadion nema dovoljno kapaciteta te da nema parkinga
FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'
SUSJEDI U ŠOKU

FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'

Policija je u petak ujutro 'okupirala' Livadićevu ulicu u Zagrebu. Stanare jedne zgrade zatekli su šokantni prizori, stubište je bilo puno krvi, kako neslužbeno doznaju 24sata, sukobila su se dva strana državljana koja su nedavno uselila u podrumski stan. "Čuli smo glasno vrištanje", kazala nam je jedna šokirana susjeda.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026