Trump je napao kongresnice: 'Trebale bi se ispričati Americi'

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je ponovno napao četiri progresivne zastupnice Demokratske stranke u Kongresu pozivajući ih da se ispričaju kao što je to on učinio.

"Ne vjerujem da su četiri kongresnice sposobne voljeti našu zemlju. Trebale bi se ispričati Americi (i Izraelu) za užasne stvari (pune mržnje) koje su izrekle", napisao je Trump u svojoj objavi na Twitteru.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!