Trump je povukao poziv Kanadi da se priključi Odboru za mir

Američki predsjednik Donald Trump u petak je povukao poziv koji je ranije uputio Kanadi, pozvavši je da se pridruži Odboru za mir, inicijativi čiji je cilj okončavanje sukoba u diljem svijeta.

Trump se predomislio nakon što je kanadski premijer Mark Carney na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu održao govor u kojem je otvoreno osudio velike sile koje ekonomske integracije upotrebljavaju kao oružje, a carine kao instrument moći.

"Ovim pismom Odbor za mir povlači poziv upućen vama, koji se odnosi na priključivanje Kanade onome što će biti najprestižniji dosad okupljen Odbor čelnika", napisao je Trump u objavi na platformi Truth Social upućenoj Carneyju.

Ni Carneyjev ured ni Bijela kuća nisu odmah odgovorili na Reutersov upit za komentarom.

Prošli tjedan ured kanadskog premijera objavio je da je Carney pozvan na sudjelovanje u odboru te da namjerava prihvatiti poziv.

Carneyjev govor, u kojem je pozvao nacije da prihvate kraj svjetskog poretka temeljenog na pravilima, slušatelji su pozdravili ovacijama.

Kanada, koja je nedavno potpisala trgovinski dogovor s Kinom, može svijetu pokazati kako "srednje sile" mogu zajedno djelovati kako bi izbjegle štetu koju im nanosi američka hegemonija, dodao je premijer.

Trump je odvratio da Kanada "živi zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama", a slušateljima u Davosu rekao je da bi Carney trebao biti zahvalan na dosadašnjoj američkoj velikodušnosti.

"Sjeti se toga, Mark, sljedeći put kad budeš davao izjave", dodao je, izravno se obrativši Carneyju. Povlačenje poziva upućenog Kanadi uslijedilo je nekoliko sati nakon što je Trump službeno osnovao odbor, čija je izvorna svrha bila postizanje primirja u Gazi.

Stalni članovi moraju uplatiti po milijardu dolara kako bi pomogli u financiranju rada odbora, rekao je Trump.

"Jednom kad u potpunosti formiramo ovaj odbor, moći ćemo raditi što god poželimo", rekao je Trump u Švicarskoj u četvrtak, dodavši da će odbor "to raditi u suradnji s Ujedinjenim narodima".

Osnivanje odbora odobreno je rezolucijom Sigurnosnog vijeća Ujedinjenih Naroda u okviru Trumpovog mirovnog plana za Gazu, a glasnogovornik UN‑a Rolando Gomez rekao je u četvrtak da će UN‑ov odnos s Odborom za mir biti ograničen samo na taj kontekst.

Članstvo u odboru imaju, između ostalih, Argentina, Bahrein, Maroko, Pakistan i Turska. Drugi američki saveznici, poput Velike Britanije, Francuske i Italije, signalizirali su da se zasad neće pridružiti inicijativi.